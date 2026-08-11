30名中國公民涉嫌非法採金 在巴布亞新幾內亞被逮捕

圖為巴布亞新幾內亞當地居民在賈巴河（Jaba River）淘金。（路透）

中國駐巴布亞新幾內亞大使館微信公眾號8月11日發文稱，據媒體報導，8月9日凌晨，巴布亞新幾內亞警察、移民 局及礦產石油部在布干維爾自治區科帕尼地區展開聯合執法行動，在一非法採礦點抓扣了30名涉嫌非法採金的中國公民。

巴布亞新幾內亞移民部門在進行初步檢查後，對部分人員的旅行證件、簽證 以及在布干維爾從事相關活動的合法身份提出疑問，因此將有關人員從採礦現場帶離。

有關人員的護照 隨後由移民部門暫時扣留，並被要求在5天內離開布干維爾，前往巴新首都莫爾茲比港，由移民部門對其簽證、入境及工作身份等情況作進一步審查和處理。

截至目前，官方並未公布30名中國公民的姓名、所屬企業，也沒有說明其中是否有人已經被正式起訴。因此，有關人員是否違反巴布亞新幾內亞移民、勞工或布干維爾礦業相關法律，仍有待有關部門進一步調查確認。

中國駐巴布亞新幾內亞使館再次嚴肅提醒，在巴新的中國公民和機構務必遵守當地法律法規，切勿從事非法採金、黃金走私違法活動，避免違法行為給自身帶來安全風險以及財產損失。如遇緊急情況第一時間報警並與中國駐巴新使館聯繫尋求協助。