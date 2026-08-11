30名中國公民涉嫌非法採金 在巴布亞新幾內亞被逮捕
中國駐巴布亞新幾內亞大使館微信公眾號8月11日發文稱，據媒體報導，8月9日凌晨，巴布亞新幾內亞警察、移民局及礦產石油部在布干維爾自治區科帕尼地區展開聯合執法行動，在一非法採礦點抓扣了30名涉嫌非法採金的中國公民。
巴布亞新幾內亞移民部門在進行初步檢查後，對部分人員的旅行證件、簽證以及在布干維爾從事相關活動的合法身份提出疑問，因此將有關人員從採礦現場帶離。
有關人員的護照隨後由移民部門暫時扣留，並被要求在5天內離開布干維爾，前往巴新首都莫爾茲比港，由移民部門對其簽證、入境及工作身份等情況作進一步審查和處理。
截至目前，官方並未公布30名中國公民的姓名、所屬企業，也沒有說明其中是否有人已經被正式起訴。因此，有關人員是否違反巴布亞新幾內亞移民、勞工或布干維爾礦業相關法律，仍有待有關部門進一步調查確認。
中國駐巴布亞新幾內亞使館再次嚴肅提醒，在巴新的中國公民和機構務必遵守當地法律法規，切勿從事非法採金、黃金走私違法活動，避免違法行為給自身帶來安全風險以及財產損失。如遇緊急情況第一時間報警並與中國駐巴新使館聯繫尋求協助。
根據報導，巴布亞新幾內亞警方、移民局及礦產石油部聯合執法，在布干維爾自治區一處非法採礦點抓扣了30名涉嫌非法採金的中國公民。 移民部門初步檢查後，對部分人員的旅行證件、簽證及在布干維爾活動的合法性提出疑問，並暫時扣留護照，要求其5天內離開布干維爾，前往莫爾茲比港接受進一步審查。 使館嚴肅提醒在巴新的中國公民和機構，必須遵守當地法律法規，不得從事非法採金、黃金走私等違法活動；如遇緊急情況，應第一時間報警並聯繫使館求助。
精華 FAQ
根據報導，巴布亞新幾內亞警方、移民局及礦產石油部聯合執法，在布干維爾自治區一處非法採礦點抓扣了30名涉嫌非法採金的中國公民。
移民部門初步檢查後，對部分人員的旅行證件、簽證及在布干維爾活動的合法性提出疑問，並暫時扣留護照，要求其5天內離開布干維爾，前往莫爾茲比港接受進一步審查。
使館嚴肅提醒在巴新的中國公民和機構，必須遵守當地法律法規，不得從事非法採金、黃金走私等違法活動；如遇緊急情況，應第一時間報警並聯繫使館求助。
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