歐盟：防休達事件重演 Meta和TikTok同意事實查核

偷渡到西班牙飛地休達的摩洛哥人在樹蔭下歇息。(路透)

鑒於西班牙飛地休達 7月突湧入大量移民並造成死亡，歐洲聯盟科技事務主管官員維爾庫南今天說，社群媒體公司Meta和TikTok 已同意對跨界入西班牙相關內容進行事實查核。

路透報導，位於非洲北部的休達（Ceuta）7月30日遭到7萬多人從接壤的摩洛哥湧入，有上百人在途中喪生。這些人是受到一些網路上瘋傳的影片鼓動，包括1個西班牙新聞網站所發布、原是為了凸顯移民所帶來負擔的影片。

根據維爾庫南（Henna Virkkunen）今晚在社群媒體平台X的發文，臉書（Facebook）和Instagram母公司Meta及中國公司字節跳動擁有的TikTok已答應歐洲聯盟（EU），會建立「由事實查核員進行的情勢升溫與合作專門機制」。

維爾庫南表示，這是相關危機應變規範之一，目的是要防止犯罪網絡利用假消息誘使人們為了進入歐盟 而冒險偷渡，導致多起悲劇死亡。

維爾庫南說，歐盟執行委員會（European Commission）及歐洲刑警組織（Europol）每天都與Meta和TikTok討論相關情況，她也與西班牙數位經濟部長羅培茲（Oscar Lopez）討論過如何防止越界及人員傷亡。