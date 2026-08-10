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歐洲12日迎天文奇景 比利時湧現日食眼鏡搶購潮

中央社布魯塞爾10日專電
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使用特殊眼鏡觀看日全食。(美聯社檔案照)
使用特殊眼鏡觀看日全食。(美聯社檔案照)

歐洲將於12日出現20年以來首度的日全食，包含比利時在內多數在全食帶外的歐洲國家則可以看到日偏食。為了一睹天文奇景，許多比利時民眾購買日食眼鏡，帶動銷量上升。

8月12日，歐洲將出現自2006年以來的第一場日全食，當月球完全遮蔽太陽時，西班牙北部一大片地區將短暫自白晝轉為黑夜。

比利時位在全食帶之外，無法看到日全食，但是仍能看到日偏食。因此從上週開始，不少比利時民眾就開始預做準備，購買日食眼鏡，希望能在12日一睹天文奇景。

購買日食眼鏡的人數暴增，連帶使眼鏡行面對庫存不足的壓力，根據布魯塞爾時報報導引述比利時專業驗光師和配鏡師協會的資料顯示，許多第一線的配鏡師反映，庫存的日食眼鏡在上個週末就已售罄。

中央社記者近日走訪多家眼鏡行，詢問有關日食眼鏡的銷售情形時，多得到售罄或是所剩無幾的答案。

在布魯塞爾開設眼鏡行的卡洛琳近日在店門口販售店內僅存的日食眼鏡，吸引許多路過民眾詢問、購買。她告訴中央社記者，上週開始就有不少顧客前來購買日食眼鏡，隨著日期越接近，消費者越來越多，「現在店內的庫存只剩一盒了」。

此外，根據比利時民眾在Reddit等社群平台分享的資訊，有些眼鏡行免費提供日食眼鏡，也有業者將日食眼鏡作為贈品，贈送給消費的顧客。

除了眼鏡行之外，也有部分超市在店內銷售日食眼鏡。一家連鎖超市的店員告訴中央社，店內確實有販售日食眼鏡，但是數量不多，因此在上週就已經賣完了。

若在日食期間直視太陽，將會對眼睛造成嚴重的傷害，因此專家建議配戴經專門設計、符合ISO 12312-2:2015標準的日食眼鏡，這種眼鏡可過濾紫外線。

根據比利時官方發布的資料顯示，比利時的日偏食現象將於12日晚間7時18分左右開始，並在晚間8時13分達到食甚（太陽被遮蔽最多），預計結束時間是晚間9時5分。

精華 FAQ

  • 歐洲將在12日迎來自2006年以來的第一場日全食，屆時月球會完全遮蔽太陽，西班牙北部部分地區將短暫由白天轉為黑夜。

  • 因為比利時雖然不在全食帶內，仍能看到日偏食，民眾希望安全觀賞這次天文奇景，因此上週起就開始搶購日食眼鏡。

  • 比利時多家眼鏡行與部分超市的日食眼鏡已賣光或所剩不多；專家也提醒，觀日食應使用符合ISO 12312-2:2015標準的眼鏡，避免直視太陽傷害眼睛。

日全食

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