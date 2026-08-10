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哥倫比亞強震 已致22人死亡

新華社波哥大8月10日電
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哥倫比亞10日發生芮氏規模7.4強震。（歐新社）
哥倫比亞10日發生芮氏規模7.4強震。（歐新社）

哥倫比亞地方政府官員10日表示，該國西部當天發生的芮氏規模7.4強震已造成至少22人死亡、3人受傷。哥國多地建築物在地震中受損或倒塌，有人員受困，多座機場暫停營運。

里薩拉爾達省（Risaralda）首府佩雷拉（Pereira）市長對媒體表示，地震已造成該市18人死亡。考卡山谷省（Valle del Cauca）衛生官員對媒體表示，該省有2人在地震中死亡，3人受傷。卡爾達斯省（Caldas）首府馬尼薩萊斯（Manizales）市長透過社群媒體表示，地震在該市造成2人死亡。

考卡山谷省首府卡利（Cali）市長亞歷杭德羅．埃德（Alejandro Eder）透過社群媒體表示，當地目前至少有20座建築物倒塌，有人員受困，救援部門正全力開展應急處置。喬科省（Chocó）省長努比婭．卡羅琳娜．科爾多瓦（Nubia Carolina Córdoba）透過社群媒體表示，該省首府基布多（Quibdó）有人員受傷，一些建築物嚴重受損。

哥倫比亞民航局10日在社群媒體上表示，佩雷拉、馬尼薩萊斯、喬科省首府基布多等地機場暫停營運，待機場基礎設施結構安全評估完成後再決定是否恢復營運。

據哥倫比亞地質局發布的消息，哥倫比亞西部當地時間10日7時34分（台灣時間10日20時34分）發生芮氏規模7.4地震，震央距離喬科省聖何塞－德爾帕爾馬（San José del Palmar）約20公里，震源深度96公里。

地震 哥倫比亞

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