孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛
紐約時報9日報導，加拿大波特航空(Porter Airlines)一架原定從卑詩省飛往多倫多的航班，6日因一名孩童在起飛前拒絕坐好並繫上安全帶，最終被迫取消起飛。
波特航空PD444航班當時已駛離卑詩省維多利亞國際機場航廈，準備前往跑道起飛，但機組人員發現一名幼童站在座位上，拒絕繫好安全帶。
航空公司並未透露該名孩童的年齡。
波特航空聲明指出，陪同的家長與機組人員多次試圖處理，但都未能成功，在此不安全狀況下，機組人員因此決定返回航廈，讓所有乘客下機。
聲明表示，由於機場跑道將於深夜零時30分關閉，而重新靠橋接駁、讓乘客下機、取回行李，以及重新提交飛行計畫等作業程序耗費時間，等到一切完成時已經太晚，航班因此無法再起飛。
目前不清楚有多少乘客受到影響，波特航空發言人表示，這架客機共有132個座位。
航空公司表示：「對此事件造成其他乘客的不便，我們深感抱歉。這些乘客已於隔天搭乘後續航班離開。」
根據航班追蹤網站FlightAware資料，重新安排的航班於當地時間7日晚上10時49分從維多利亞國際機場起飛，8日上午6時16分抵達多倫多。
因為起飛前一名孩童站在座位上，拒絕坐好並繫上安全帶，屬於明顯不安全狀況。機組與家長多次勸導仍無法改善，最後決定返航廈並取消起飛。 機組人員先與陪同家長多次嘗試處理，但孩童仍未配合。為確保飛安，航空公司決定讓飛機返回航廈，請所有乘客下機，並改以後續班機重新安排。 因為機場跑道將於深夜0時30分關閉，而重新靠橋、下機、取行李、再提交飛行計畫都需要時間，等程序完成時已太晚，班機無法再起飛，只能隔天出發。
精華 FAQ
因為起飛前一名孩童站在座位上，拒絕坐好並繫上安全帶，屬於明顯不安全狀況。機組與家長多次勸導仍無法改善，最後決定返航廈並取消起飛。
機組人員先與陪同家長多次嘗試處理，但孩童仍未配合。為確保飛安，航空公司決定讓飛機返回航廈，請所有乘客下機，並改以後續班機重新安排。
因為機場跑道將於深夜0時30分關閉，而重新靠橋、下機、取行李、再提交飛行計畫都需要時間，等程序完成時已太晚，班機無法再起飛，只能隔天出發。
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