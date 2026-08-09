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泰國校園槍擊案兇手曾上網看暴力內容 學習如何用槍

中央社曼谷9日綜合外電報導
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民眾在泰國發生槍擊慘案的校園外獻花悼念死者。（路透）
民眾在泰國發生槍擊慘案的校園外獻花悼念死者。（路透）

泰國警方今天透露，7日在首都曼谷郊區1所中學犯下致命槍擊事件的14歲男學生，去年曾被老師沒收1把他帶到學校的BB槍，且他曾在社群媒體上觀看暴力內容及學習如何用槍。

路透報導，這名男學生當天疑似先在家中槍殺祖父母，再到自己的學校開槍奪走6條人命，並造成20多人受傷，最後舉槍自戕。成為泰國自2022年以來最嚴重大規模槍擊事件。

泰國第一省警區副警長阿塔彭（Atthapol Anusit）今天告訴媒體記者，截至目前警方已訪談17名證人，並在兇手的包包裡發現1把刀，還在犯罪現場找到其他物證，包括1把槍、數枚空彈殼及1台個人電腦。

阿塔彭說，經過檢查兇手的電腦後，發現他曾觀看涉及暴力的社群媒體內容，並曾透過社群媒體學習如何使用槍枝。

阿塔彭表示：「根據目擊者供述，兇手對學習用槍感興趣已有一段時間，約在1到2年前開始。」但尚無證據顯示他曾練習過射擊。

阿塔彭還說，犯案的男學生自從父母離異後，已和祖父母同住了12年。

泰國教育部今天承諾，將在3個月內制定新的校園安全規範，包括進行心理健康篩檢、建立1套系統來將有風險者轉介給專業人士、演練緊急應變計畫、加強杜絕霸凌，以及提高檢查能力防止危險物帶入校園。

精華 FAQ

  • 兇手是1名14歲男學生，疑似先在家中槍殺祖父母，再前往學校開槍，造成6人死亡、20多人受傷，最後舉槍自戕。

  • 警方已訪談17名證人，並在兇手包內找到1把刀，現場也搜出1把槍、數枚空彈殼與1台個人電腦，作為後續調查依據。

  • 教育部承諾3個月內制定新校安規範，內容包括心理健康篩檢、風險者轉介、緊急應變演練、加強反霸凌與防止危險物帶入校園。

槍擊 社群媒體 泰國

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