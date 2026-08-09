FIFA警告有人企圖削弱主席英凡提諾 譴責不實指控

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。（美聯社）

國際足球總會（FIFA）8日警告，有人正企圖透過「協同且持續的行動」削弱主席英凡提諾，並強調任何挑戰他領導地位的行為都必須遵循FIFA章程與民主程序。

路透報導，在英凡提諾（Gianni Infantino）提議出售世界盃 及其他賽事部分商業權利、籌資約42億美元的計畫告吹後，外界對他領導能力的紛爭日益激烈。

這項計畫引發歐洲足球總會（UEFA）、多個國家協會及FIFA高層批評，要求英凡提諾辭職的聲浪浮現，並促使FIFA本周在摩洛哥召開危機會議，其領導階層重申支持英凡提諾。

英國「每日電訊報」（The Telegraph）日前報導，英凡提諾擔任歐洲足總秘書長期間，歐洲足總曾支付一名疑似與他有染的前員工一筆鉅款；英凡提諾否認相關指控，FIFA也斥之毫無根據。

FIFA表示：「未獲FIFA成員協會支持者，不應試圖藉由指控、影射或不實資訊，來達到其無法經由FIFA既有民主程序所達成的目的。」

FIFA指出，近期報導含有針對FIFA及其主席「毫無根據的主張與明顯不實的說法」，FIFA將「直接且堅定地」反駁不準確或具誤導性的報導。

此外，FIFA補充道，不會支持、協助或容忍任何與其章程、民主程序和治理框架不一致的主席選舉相關行動。

FIFA並未點名是誰試圖削弱英凡提諾，也未具體說明它指稱的是哪篇報導或指控。