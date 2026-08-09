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加拿大野火面積逼近1萬公頃 逾2萬人連夜撤離

香港中通社9日電
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救火隊在加拿大卑詩省塞默蘭西北方嘗試撲滅野火。(路透)
救火隊在加拿大卑詩省塞默蘭西北方嘗試撲滅野火。(路透)

加拿大不列顛哥倫比亞省境內野火快速蔓延，當地政府8日宣布啟動緊急狀態。超過2萬名民眾零時左右收到緊急疏散令，連夜撤離家園。部分民眾一度受困，須出動直升機等進行營救。

不列顛哥倫比亞省政府宣布全省進入緊急狀態，因受大風助推，野火快速蔓延。截至8日下午，火災面積已達9500公頃。疏散令涵蓋塞默蘭、皮奇蘭等多個地區，逾2萬人連夜撤離。

2021年人口普查數據顯示，塞默蘭地區有人口約1.2萬人，皮奇蘭地區有人口約6500人。目前野火仍處於失控狀態，當地官員說滅火「存在巨大挑戰」。

不列顛哥倫比亞省省長伊比說，「已有大量房屋與財產遭損毀」，「火勢發展極快，導致部分民眾受困」，「正在進行空中救援」，「目前火勢未被控制住，依舊十分猛烈，仍存在巨大挑戰」。加拿大電視網報導，福爾德社區有50多人受困，當局出動直升機將他們成功救出。

加拿大總理卡尼8日在社交媒體上表示，聯邦政府隨時準備向該省提供全面救援和所需支持。

現場影片顯示，截至8日下午，大片地區的建築物遭野火波及，汽車、房屋被灰燼覆蓋，天空被火光染成橘紅色。火勢較為嚴峻的塞默蘭區當日斷電。

受野火影響，未經處理的水進入當地自來水供水系統，造成公共衛生威脅。市政部門發布公告，提醒居民飲水需煮沸。

據氣象學家表示，火積雲出現時，熱浪與濃煙持續向上匯聚，形成巨大的黑色帶電雷雲，雲層內部電光湧動。閃電接踵而至，形成新的火點。地表本就極度乾燥、極易燃燒，上升氣流不斷將強風引向火場，下沉氣流又把陣陣狂風下壓至地面。風向突變可能改變火勢、分割出多條火線，或促使大火朝新方向快速推進。

加拿大跨部門森林消防中心數據顯示，加拿大今年野火過火面積已達400萬公頃，安大略、魁北克等多個省份都在抗擊野火，墨西哥、澳洲、法國、紐西蘭等國已派遣消防力量支援加方。

精華 FAQ

  • 截至8日下午，野火面積已達9500公頃，且仍處於失控狀態。當地政府對塞默蘭、皮奇蘭等多地發布疏散令，超過2萬名民眾連夜撤離家園。

  • 因強風助長火勢、蔓延速度極快，省府宣布全省進入緊急狀態。部分民眾一度受困，當局出動直升機進行空中救援，並成功將福爾德社區50多人救出。

  • 火災已造成多處房屋與財產損毀，塞默蘭區還出現斷電，且未經處理的水進入供水系統，當局提醒居民煮沸飲水。聯邦政府與墨西哥、澳洲、法國、紐西蘭等國也提供支援。

加拿大 野火 哥倫比亞

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