中德貿易逆差擴大至550億歐元 德國對中出口大減逾12%

今年上半年德國對中國出口年減逾12%至略低於370億歐元，自中國進口則年增8.9%至918億歐元，對中國貿易逆差擴大至約550億歐元。照片為示意圖，攝於2019年。(路透)

中國對德國 出口持續增加，德國對中國出口卻明顯下滑，中德貿易失衡進一步擴大。德國聯邦外貿與投資署（GTAI）9日公布的初步數據顯示，今年上半年德國對中國出口年減逾12%至略低於370億歐元（約425.7億美元）；自中國進口則年增8.9%至918億歐元（1056.3億美元），對中國貿易逆差擴大至約550億歐元（約632.8億美元）。

路透報導，德國今年上半年對中國貿易逆差約550億歐元，高於去年同期的400億歐元。同期中德雙邊貿易總額超過1,280億歐元，比德國與美國的貿易額高出30億歐元。

GTAI東亞事務專家阿貝勒（Corinne Abele）表示，德國對中國出口下滑的原因包括中國經濟疲軟，以及中國日益重視本土價值鏈。她說，德國企業目前也更多選擇在中國當地生產；此外，中國房地產危機及資金緊張的地方政府也正在抑制投資。

路透指，2021年中國仍是德國第二大出口市場，當年德國對中國出口商品價值1,040億歐元。如今，德國製造業同時面臨美國關稅 與中國競爭壓力，福斯汽車等德國工業支柱企業也因此大幅裁員。

另方面，中國海關數據顯示，中國對德國出口持續成長。中國7月對德國出口123億美元，年增17.4%；自德國進口79億美元，年減2.7%。今年1至7月，中國對德國出口達797億美元，年增18.8%，自德國進口530億美元，僅增1.1%，前7個月對德貿易順差接近270億美元。

報導稱，德國對中國出口下降並非德國整體出口疲弱所致。德國今年前6個月整體出口仍年增3.7%至8,170億歐元，但對中國出口卻下降12.3%。德國對美國出口同期下降約6%至略高於740億歐元，美國仍是德國最大的單一海外市場；德國自美國進口則年增7.1%至近510億歐元。

德國商報提到，中國7月出口年增23.9%，其中計算機及相關零組件前7個月出口年增45.2%，人工智慧（AI）熱潮帶動全球對計算機及電子零組件的需求，也成為中國出口成長因素之一。

德國商業銀行（Commerzbank）經濟學家斯泰默（Vincent Stamer）表示，中國對德國依賴降低，顯示中國正逐步降低對西方國家的依賴，並在技術上追趕。中國在2025年超越美國，成為德國最大貿易夥伴。

此外，德國之聲提到，德國日益擔憂來自中國的競爭加劇，尤其是在汽車製造和機械工程等行業。許多德國製造商在中國市場占比不斷下滑，同時在全球市場也面臨來自中國競爭對手的挑戰。中國巨額貿易順差引發歐盟和美國等貿易夥伴批評，尤其是歐盟和美國。