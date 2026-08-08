我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

續任3天即參選美校長惹議 清大校長高為元今致歉

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

中菲民主礁衝突升溫 美批北京破壞穩定、力挺馬尼拉

中央社華盛頓8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南海民主礁的衛星照片。(路透)
南海民主礁的衛星照片。(路透)

中菲因南海民主礁爭議升溫之際，美國今天表示，拒絕接受中國持續企圖在民主礁強推具有破壞穩定性質的「國家級自然保護區」，並剝奪菲律賓漁民進入傳統漁場的權利，這是中國以脅迫為後盾，利用環保及法律為藉口的單邊企圖。

2025年9月，中國宣布在民主礁（中國稱黃岩島）設立「國家級自然保護區」，引發中方在該珊瑚礁淺灘建造永久性設施的爭議後，今年8月1日，中國自然資源部、國家林草局、中國海警局、海南省政府聯合印發「黃岩島國家級自然保護區管理辦法」，針對管理機制、管護措施、法律責任等作出規定。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）今天發布聲明表示，華府拒絕接受中國持續企圖在民主礁強推具有破壞穩定性質的「國家級自然保護區」，並剝奪菲律賓漁民進入2016年仲裁裁決所認定之傳統漁場的權利。

皮戈特說：「這是中國以脅迫為後盾，利用可疑的環保及法律藉口，以犧牲鄰國利益為代價，推進其在南海廣泛領土與海洋主張的又一項單邊企圖。」

同時，他表示，美國與其盟友菲律賓站在一起，支持自由與開放的印太地區。

國務院這項聲明正值中菲民主礁爭議升溫之際。菲律賓外交部7月31日表示，已向聯合國秘書處遞交民主礁（菲國稱馬辛洛克灘，Bajo de Masinloc）及其周邊海域的官方海圖，以此向國際社會公告領海基線。

共軍南部戰區隨後在8月1日公告在民主礁領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓。

2012年4月，菲律賓與中國船艦在民主礁一帶對峙數週，中方最終實質控制民主礁並持續派艦駐守。菲律賓政府隨後在2013年針對中國、單方面將南海爭議提交海牙常設仲裁庭。

仲裁庭於2016年7月12日作出裁決，認定中國主張的「九段線」在國際法下沒有法律效力；菲律賓200海里專屬經濟海域未與其他國家重疊，菲律賓有權在其專屬經濟海域內從事捕魚及資源開發等活動，中國在菲律賓專屬經濟海域內興建人工島及阻撓漁民捕魚屬非法行為。

北京表示，不接受、不承認仲裁結果。

中華民國外交部當時則表示，仲裁過程未邀請中華民國參與，裁決結果對中華民國不具法律拘束力，並強調中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利不容置疑。

菲律賓宣布在民主礁劃設領海基線後，中華民國外交部回應指出，其對南海諸島及其相關海域的主權立場一貫明確，任何涉及南海的對話、協商或多邊機制，均不應排除台灣。

精華 FAQ

  • 美國國務院表示，不接受中國在民主礁強推具破壞穩定性的國家級自然保護區，認為此舉意在排除菲律賓漁民進入傳統漁場，屬單邊且具脅迫性的行動。

  • 因為菲律賓已向聯合國遞交民主礁周邊官方海圖，中方隨後又宣布相關海空聯合演訓，雙方在主權、執法與海域管理上的對立因此同步升高。

  • 仲裁庭認定中國九段線不具法律效力，並確認菲律賓在專屬經濟海域的捕魚權；台灣則表示仲裁未邀請中華民國參與，裁決不具拘束力，且南海對話不應排除台灣。

上一則

川普相關美商擬於格陵蘭鑽油 當局警告未核准

下一則

加拿大卑詩省葡萄酒區野火蔓延 數千居民撤離

延伸閱讀

菲律賓劃設黃岩島「領海基線」 北京：絕不接受

菲律賓劃設黃岩島「領海基線」 北京：絕不接受
菲畫黃岩島領海基線 解放軍嗆痛擊 藍轟賴政府不聞問

菲畫黃岩島領海基線 解放軍嗆痛擊 藍轟賴政府不聞問
新聞評論／南海博弈 軟弱的台灣正被邊緣化

新聞評論／南海博弈 軟弱的台灣正被邊緣化
解放軍民主礁海空聯合演訓 中國專家：未來將常態化

解放軍民主礁海空聯合演訓 中國專家：未來將常態化

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾戴陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀