我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

續任3天即參選美校長惹議 清大校長高為元今致歉

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

川普相關美商擬於格陵蘭鑽油 當局警告未核准

中央社努克8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
格陵蘭。(美聯社)
格陵蘭。(美聯社)

一家與美國總統川普（Donald Trump）有關聯的美國石油公司，正準備在格陵蘭（Greenland）一處偏遠地區鑿井鑽油，儘管這間公司尚未取得當地政府的許可。

「衛報」（The Guardian）報導，隨著川普再次揚言要取得這片廣大北極領土的主權，鑽探準備作業所需的物資，近日已運抵格陵蘭東岸登岸。

這一舉動促使格陵蘭政府發出「嚴正警告」，強調並未批准這批設備登岸。格陵蘭政府在聲明中表示：「所有未來的後勤運作，必須在執行前事先通報，並獲礦產資源管理單位核可。」

兩天後，川普在他的「真實社群」（Truth Social）平台發文，貼出自己俯視格陵蘭一處村落的圖片。

去年新成立的德州公司「格陵蘭能源」（Greenland Energy）高層聲稱，詹姆森地（Jameson Land）下方可能蘊藏價值高達1兆美元的原油。他們宣布計畫投入6000萬美元鑽探兩口油井，以驗證油藏。

儘管格陵蘭2021年出於環境考量暫停核發新石油許可，但英企「80哩」（80 Mile）先前已取得詹姆森地的探勘權。格陵蘭能源公司的公司文件指出，這間公司將以資助探勘為條件取得該專案的大部分股權，但仍需獲得政府批准才能推進。

格陵蘭能源董事長兼大股東，且看似與川普圈關係密切的史維茲（Larry Swets）曾強調，這個石油專案「與美國吞併行動無關」。

今年6月，一名公司代表在詹姆森地社區會議中，曾錯誤宣稱已取得登岸鑽井設備的許可。對此，史威茲解釋：「我們對這個專案的熱情，導致溝通產生混淆。」

但到了隔月，這個人口稀少地區的當地居民注意到，一艘拖船拉著駁船靠岸並卸下十多個貨櫃。格陵蘭政府的聲明指出：「此舉目的是將設備運至詹姆森地登岸，以配合規劃中的石油探勘鑽井作業。」

格陵蘭能源拒絕回應「衛報」的詢問。不過，該公司於日前致股東的信中提及：「近期專案領導團隊與格陵蘭監管及監督主管機關的高層會談具建設性，我們對於取得剩餘鑽探所需許可的進展持續感到樂觀。」信中並指出，經討論後，初期將僅鑽探一口油井。

有格陵蘭能源代表表示，載有公司300個裝載鑽探設備貨櫃的船隻，預定於9月12日自加拿大啟航，10月展開鑽探作業。

共和黨路易斯安納州州長、現任川普格陵蘭特使藍德瑞（Jeff Landry）表示，格陵蘭明年就有可能開始生產石油。

精華 FAQ

  • 該公司計畫在格陵蘭東岸詹姆森地展開石油探勘鑽井，並已運送相關設備與貨櫃到當地，原本宣布要投入6000萬美元鑽2口油井，以驗證可能存在的油藏。

  • 因為公司尚未取得登岸與鑽探所需核准，卻已把設備運到當地。格陵蘭政府強調，所有後勤運作必須事前通報並獲礦產資源管理單位批准，否則不得執行。

  • 公司曾表示與監管機關會談具建設性，對取得剩餘許可保持樂觀，且經討論後初期改為先鑽1口井；不過實際開工仍取決於政府是否批准後續程序。

格陵蘭 石油 川普

上一則

塞內加爾加強打擊同性戀 71人遭控「違反自然行為」

下一則

中菲民主礁衝突升溫 美批北京破壞穩定、力挺馬尼拉

延伸閱讀

俄烏激戰 川普覬覦格陵蘭…丹麥首批延長義務役新兵開訓

俄烏激戰 川普覬覦格陵蘭…丹麥首批延長義務役新兵開訓
加薩衝突達協議？川普稱哈瑪斯繳械、以撤軍 遭打臉

加薩衝突達協議？川普稱哈瑪斯繳械、以撤軍 遭打臉
川普稱「很可能」達成協議 布蘭特油價重挫8.7%

川普稱「很可能」達成協議 布蘭特油價重挫8.7%
川普一邊拉攏習近平一邊撒錢抗中 美國政府擬加碼數億美元搶影響力

川普一邊拉攏習近平一邊撒錢抗中 美國政府擬加碼數億美元搶影響力

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾戴陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀