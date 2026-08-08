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川普盟友就任哥倫比亞總統 拉美右派再下一城

中央社卡利7日綜合外電報導
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哥倫比亞總統艾思普雷雅在卡利就職。(歐新社)
哥倫比亞總統艾思普雷雅在卡利就職。(歐新社)

哥倫比亞總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）今天就職，他矢言向毒梟開戰，並與美國建立緊密的新盟友關係。隨著這名極右派的川普盟友上台，哥國政治路線大幅右傾。

法新社報導，律師出身且作風高調的艾思普雷雅，放話要轟掉叢林裡的古柯鹼據點，同時還要興建「超級監獄」，並大幅縮減政府規模。

艾思普雷雅與副總統芮斯特瑞波（Jose Manuel Restrepo）分別宣誓就職後歡呼擁抱，並做出競選期間標誌性的軍禮動作。

艾思普雷雅現年48歲，擁有美國與哥倫比亞雙重國籍。他表態願意與美國展開聯合軍事行動，甚至讓美軍進駐領土。這讓美國總統川普在歷經4年外交齟齬後，如今在哥倫比亞有了堅實盟友。

艾思普雷雅的就職典禮打破傳統，並未在首都波哥大（Bogota）國會舉行，而是選在西南部熱帶城市，有「騷莎之都」美稱的卡利（Cali）。

觀禮貴賓中包括國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），他先前擬將世界盃及其他賽事私有化，面臨嚴厲批評。

多名重量級右派政要均出席這場典禮，包括阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），以及率領美國代表團的代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）。

左傾的前任總統裴卓（Gustavo Petro）則婉拒參加，他稍早離開首都總統官邸時，留下一句「別了，自由與生命」。

由於卡利過去幾年曾多次發生游擊隊攻擊事件，這次就職典禮特意加強維安，投入1萬1000名部隊與反無人機系統。

艾思普雷雅先前以不到1個百分點的些微差距，險勝對手塞培德（Ivan Cepeda），終結哥倫比亞史上首個左派政府長達4年的執政。他在勝選演講表示：「我們正在開啟一個新時代！」

不過，艾思普雷雅面對的是一個不具多數席次、意見分歧的國會。支持者期盼他能以鐵腕對付犯罪及裴卓任內和平談判未果的異議武裝團體。

繼智利、哥斯大黎加等國的右派陣營，憑藉安全承諾在選舉中勝出後，艾思普雷雅的勝選，再為拉丁美洲右派陣營攻下一城。

自稱「老虎」的艾思普雷雅，計劃與美國及以色列建立軍事同盟以打擊游擊隊。

他將這項構想命名為「哥倫比亞計畫二號」（Plan Colombia II），靈感來自2000年代與華府簽署、旨在打擊販毒集團的數百萬美元協議。儘管當年的計畫成功削弱武裝團體實力，但也曾引發嚴重侵犯人權的指控。

精華 FAQ

  • 他上任後主打向毒梟與游擊隊開戰，並計畫轟掉古柯鹼據點、興建超級監獄、縮減政府規模，強調以鐵腕恢復治安與國家秩序。

  • 典禮未在波哥大國會舉行，而改在卡利登場，現場維安嚴密，部署1萬1000名部隊與反無人機系統；出席者包括FIFA主席英凡提諾、阿根廷總統米雷伊與美方代表。

  • 艾思普雷雅以些微差距擊敗左派對手，結束哥國首個左派政府4年執政，代表國內政治明顯右傾，也使拉丁美洲右派陣營在安全議題上再添一場勝利。

川普 阿根廷 哥倫比亞

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