秘魯與墨西哥恢復外交關係
秘魯外交部7日發布秘魯和墨西哥政府聯合公報，宣布恢復兩國外交關係。
公報指出：「秘魯共和國政府與墨西哥合眾國政府，鑑於兩國長期以來建立的兄弟情誼、友好關係與合作紐帶，今日一致同意恢復兩國外交關係。」
2025年11月，墨西哥駐秘魯大使館宣布，向因涉嫌參與秘魯前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）2022年發動「未遂政變」而受審的秘魯前部長會議主席（總理）貝特西·查韋斯（Betssy Chávez）提供外交庇護。秘魯政府認為，墨方此舉干涉其內政，並宣布與墨西哥斷絕外交關係。
秘魯外交部7日在一份新聞公報中表示，秘方已根據《1954年加拉加斯外交庇護公約》（1954 Caracas Convention on Diplomatic Asylum）向獲得墨西哥外交庇護的查韋斯簽發安全通行證。但同時強調，秘魯保留今後依據相關條約申請引渡查韋斯的權利。
墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）當天在例行記者會上證實，隨著查韋斯抵達墨西哥，兩國外交關係得以恢復。她表示，這是墨秘兩國政府數週來持續對話取得的成果。
雙方在查韋斯庇護爭議後持續對話數週，最終達成共識，並以聯合公報宣布恢復外交關係，顯示兩國希望修補先前因內政爭議而受損的雙邊互動。 墨西哥駐秘魯大使館在2025年11月向前總理查韋斯提供外交庇護。秘魯認為此舉干涉內政，因此宣布與墨西哥斷絕外交關係。 秘魯已依《1954年加拉加斯外交庇護公約》向查韋斯簽發安全通行證，允許其離境；但同時強調，未來仍保留依相關條約申請引渡查韋斯的權利。
精華 FAQ
雙方在查韋斯庇護爭議後持續對話數週，最終達成共識，並以聯合公報宣布恢復外交關係，顯示兩國希望修補先前因內政爭議而受損的雙邊互動。
墨西哥駐秘魯大使館在2025年11月向前總理查韋斯提供外交庇護。秘魯認為此舉干涉內政，因此宣布與墨西哥斷絕外交關係。
秘魯已依《1954年加拉加斯外交庇護公約》向查韋斯簽發安全通行證，允許其離境；但同時強調，未來仍保留依相關條約申請引渡查韋斯的權利。
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