秘魯與墨西哥恢復外交關係

墨西哥總統辛鮑姆舉行例行記者會。（歐新社）

秘魯外交部7日發布秘魯和墨西哥 政府聯合公報，宣布恢復兩國外交關係。

公報指出：「秘魯共和國政府與墨西哥合眾國政府，鑑於兩國長期以來建立的兄弟情誼、友好關係與合作紐帶，今日一致同意恢復兩國外交關係。」

2025年11月，墨西哥駐秘魯大使館 宣布，向因涉嫌參與秘魯前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）2022年發動「未遂政變」而受審的秘魯前部長會議主席（總理）貝特西·查韋斯（Betssy Chávez）提供外交庇護 。秘魯政府認為，墨方此舉干涉其內政，並宣布與墨西哥斷絕外交關係。

秘魯外交部7日在一份新聞公報中表示，秘方已根據《1954年加拉加斯外交庇護公約》（1954 Caracas Convention on Diplomatic Asylum）向獲得墨西哥外交庇護的查韋斯簽發安全通行證。但同時強調，秘魯保留今後依據相關條約申請引渡查韋斯的權利。

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）當天在例行記者會上證實，隨著查韋斯抵達墨西哥，兩國外交關係得以恢復。她表示，這是墨秘兩國政府數週來持續對話取得的成果。