初中生濫射8死多傷 泰國為何屢發槍擊案？

泰國7日發生震驚社會的校園槍擊案，14歲學生涉嫌先槍殺祖父母再到校園開槍，釀多人死傷。圖為緊急救援人員抬著死者的遺體。(路透)

8月7日，泰國 首都附近的暖武里府一所學校發生槍擊 案。槍擊案已造成包括槍手和多名教師在內8人死亡、多人受傷。當地政府官員指出，槍手是一名15歲的初中生。泰國頻發槍擊案，引起了國際社會的關注。

泰媒引述一名在校學生的說法報導指出，槍手身穿紫色運動服在學校內開了數十槍。事發後，警方立即疏散人群至安全地帶。泰媒引述暖武里府防災減災辦公室消息指出，死者包括3名教師和3名學生。

據報導，警方初步調查顯示，槍手是一名初中生，已自殺身亡。執法人員在現場發現一支手槍，並在槍手書包內發現大量子彈。槍手用於作案的手槍為其祖父合法擁有。他在前往學校作案前，先在家中槍殺了其祖父母。

近年來，泰國社會治安整體呈現區域差異明顯、安全感較過去明顯下降的特點。

今年2月，南部宋卡府發生校園槍擊案，校長因失血過多死亡，另有2名學生受傷，嫌犯是一名17歲的當地男性，使用的是從警察處盜取的槍枝，曾因服食精神類藥物入院治療，2025年12月剛出院。

對於泰國槍擊案頻發的原因，香港亞洲研究中心（Hong Kong Asia Research Center）主任彭念7日接受中通社訪問時指出，此次槍擊案再次凸顯泰國控槍之難。一方面，儘管泰國內政部數次收緊擁槍政策，包括暫停發放新的槍枝許可證，但收效甚微。這也導致泰國槍擊案屢禁不止；另一方面，泰國是東南亞國家中擁槍比例最高的國家之一，槍枝存量太高，從而沖淡了控槍政策效果，加之泰緬邊境地區治安不佳，槍枝走私和非法進入泰國難以禁止，槍枝管控更是難上加難。即便此次事件後，泰國政府進一步加強槍枝管控，也難以改變泰國槍枝氾濫的態勢。

另外，彭念表示，此次槍擊案對於泰國旅遊又是一個打擊。此前，因為電信詐騙，泰國觀光業遭受影響。槍擊案出現後會進一步強化遊客對泰國治安不佳的擔憂，降低遊客赴泰旅遊意願。

據悉，泰國是東南亞地區槍枝擁有率最高的國家之一，據估計約有1000萬件火器在流通使用——平均每7名泰國人就有一件，這一比例在全球位居第13位，是東協（ASEAN）國家中排名最高的。其中，約400萬更是沒有登記的非法槍械。

另據華盛頓大學（University of Washington）的統計，泰國是東南亞槍枝兇殺案第二高發國家，僅次於菲律賓。

另外，泰國還存在蓬勃發展的槍枝黑市。泰緬、泰柬邊境存在大量地下交易市場，大量來自鄰國戰亂地區的武器透過邊境通道流入境內。而部分政府官員、軍警則利用職權低價購買槍枝後轉賣牟利。

泰國總理阿努廷對這起槍擊事件深感震驚和悲痛，他強調這正是政府拒絕續發槍枝許可證的原因，並已責成相關官員對事件展開調查。阿努廷曾於今年2月簽署命令，暫時禁止發放攜帶槍枝許可證，為期一年。

但至於效果會如何，彭念表示：「實際上，除了越南，整個湄公河流域國家都面臨槍枝管控難的問題。這些國家社會治理能力有限，特別是邊境管理水準不高，導致槍枝走私販賣猖獗，從而削弱了政府控槍政策成效，使得該地區槍擊案居高不下。加之該地區還存在地方武裝勢力和恐怖主義組織，還有警察和黑惡勢力勾結，加大了槍枝流入社會風險。槍枝管控的難度就更大了。」