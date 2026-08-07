中國籍男藏身挪威軍事碉堡 引國安疑慮遭驅逐
中國籍男子藏身挪威北部博德空軍基地附近碉堡，引發涉嫌非法情報活動疑慮。挪威政府以違反簽證規定及逾期居留為由，將男子驅逐出境。
綜合挪威軍方與當地媒體資訊，博德（Bodø）機場具高度戰略地位，不僅是軍民合用的航空樞紐，周邊更部署國防軍核心設施。距離機場不遠處的雷坦（Reitan），也是軍方作戰指揮總部所在地。
北大西洋公約組織（NATO）去年10月也在博德機場正式啟用區域聯合空中作戰中心（CAOC），負責協調及監控北歐空域。
據北歐郵報（Nordiskpost）報導，這名中國男子今年5月中旬被發現藏匿於機場防空洞，立即引發國安疑慮。由於防空洞可直接觀察周邊軍事設施，挪威警察安全處（PST）隨即以涉嫌非法刺探國家機密為由將他逮捕。
挪威廣播公司（NRK）報導，警方調查發現，他持有的西班牙申根簽證早已過期，且在申根區逾期居留多時，簽證也於6月底遭註銷。
諾爾蘭郡警區負責人古德瓊森（Gudjon Gudjonson）直言，警方完全不採信他的辯詞。他指出，這名男子在偵訊時多次改變說詞，甚至聲稱找到一個防空洞當作棲身之地，並打算在挪威與西班牙非法定居打黑工。
「這處防空洞根本不具備居住條件」古德瓊森強調，警方認定他長時間逗留防空洞，與最初申請簽證時填寫的觀光目的明顯不符，且多次申請簽證時均提供不實資訊。
儘管檢方日前因查無犯罪事證撤銷間諜罪指控，挪威政府仍以違反簽證規定及逾期居留為由，下令他5年內不得再次進入申根區。
針對這起引發高度關注的國安案件，挪威警察安全處也對外澄清，此案與近期在挪威北部安島（Andøya）發生的另一起中國籍女子間諜案並無關聯。
他被發現藏身於博德空軍基地附近的防空洞，位置可直接觀察周邊軍事設施，因而引發挪威警方與安全單位對非法刺探國家機密的懷疑。 儘管間諜指控後來因查無犯罪事證而撤銷，挪威政府仍以簽證早已失效、在申根區逾期居留，且申請時提供不實資訊為由，決定將他驅逐。 挪威警察安全處表示，這起男子藏身防空洞案與近期安島發生的中國籍女子間諜案並無關聯，兩案在對象、地點與調查內容上都不同。
精華 FAQ
他被發現藏身於博德空軍基地附近的防空洞，位置可直接觀察周邊軍事設施，因而引發挪威警方與安全單位對非法刺探國家機密的懷疑。
儘管間諜指控後來因查無犯罪事證而撤銷，挪威政府仍以簽證早已失效、在申根區逾期居留，且申請時提供不實資訊為由，決定將他驅逐。
挪威警察安全處表示，這起男子藏身防空洞案與近期安島發生的中國籍女子間諜案並無關聯，兩案在對象、地點與調查內容上都不同。
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