泰國校園槍擊案 總理下令加強槍枝管制

泰國7日發生震驚社會的校園槍擊案，14歲學生涉嫌先槍殺祖父母再到校園開槍，釀多人死傷。圖為緊急救援人員抬著死者的遺體。(路透)

泰國 曼谷市郊發生校園槍擊 案，一名持槍學生上午在校內開了26槍，造成5名教職員身亡、22人受傷。據悉，事發前槍手還先在家中槍殺祖父母。總理阿努廷下午抵達該校視察，並已下令加強執行槍枝管制。

泰國一所位於曼谷郊區的「帖詩林學校暖武里分校」（Debsirin Nonthaburi School）上午發生校園槍擊案，造成5位教職員死亡與22傷；另據悉，槍手事發前已在家中槍殺祖父母。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）下午4時30分（美東時間上午5時30分）抵達該校視察。

阿努廷告訴媒體，槍手的行為顯示，此次攻擊是預謀犯案，並透露該青少年「承受壓力」。他說：「警方訊問他的好友，好友稱嫌犯因學業壓力而感到焦慮」。

阿努廷補充，目前有9名傷者傷勢嚴重，另外，他也將與國家警察總長討論槍枝管制問題。泰媒指出，阿努廷還暗示，一項槍枝管制新法已在制定中；至於在學校增設X光機等防護措施，他未表支持，但同意加強相關安全措施。

警方指出，槍手使用的手槍為嫌犯的祖父所有，他到校後開了至少26槍，隨身還攜帶至少34發子彈。事發前，槍手先在家中槍殺祖父母。

此前，民族報（The Nation）報導，阿努廷上午向媒體表示，他已下令全國地方官員嚴格執行槍枝管制措施，並對在公共場所攜帶槍枝者立即採取法律行動。

阿努廷指出，校園槍擊事件是一場「傷害社會的悲劇」，要求各地行政機關加強預防措施。他說：「我們不能讓這種事情再次發生。」並要求維護公共秩序的官員防止類似事件重演。

法新社報導，泰國是區域內槍枝持有率最高的國家之一，估計約有1000萬把槍流通，相當於每7人就有一把槍。政府過去多次承諾加強管制，卻仍無法防範槍擊事件一再發生。

阿努廷表示，槍擊事件的影響不僅限於死傷者，罹難者家屬失去親人與家庭支柱，即使未受傷的倖存者，也可能承受嚴重心理創傷，因此地方政府有責任給予協助。

根據事發學校「帖詩林學校暖武里分校」發布的公告，該校將從8月10日至14日停課5天，以便當局評估情況，並為受此悲劇影響的學生、教師和員工提供支持。