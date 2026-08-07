我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰校園血案學生還原現場 囑媽媽「別打電話給我」

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

泰國校園槍擊案 總理下令加強槍枝管制

中央社曼谷7日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國7日發生震驚社會的校園槍擊案，14歲學生涉嫌先槍殺祖父母再到校園開槍，釀多人...
泰國7日發生震驚社會的校園槍擊案，14歲學生涉嫌先槍殺祖父母再到校園開槍，釀多人死傷。圖為緊急救援人員抬著死者的遺體。(路透)

泰國曼谷市郊發生校園槍擊案，一名持槍學生上午在校內開了26槍，造成5名教職員身亡、22人受傷。據悉，事發前槍手還先在家中槍殺祖父母。總理阿努廷下午抵達該校視察，並已下令加強執行槍枝管制。

泰國一所位於曼谷郊區的「帖詩林學校暖武里分校」（Debsirin Nonthaburi School）上午發生校園槍擊案，造成5位教職員死亡與22傷；另據悉，槍手事發前已在家中槍殺祖父母。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）下午4時30分（美東時間上午5時30分）抵達該校視察。

阿努廷告訴媒體，槍手的行為顯示，此次攻擊是預謀犯案，並透露該青少年「承受壓力」。他說：「警方訊問他的好友，好友稱嫌犯因學業壓力而感到焦慮」。

阿努廷補充，目前有9名傷者傷勢嚴重，另外，他也將與國家警察總長討論槍枝管制問題。泰媒指出，阿努廷還暗示，一項槍枝管制新法已在制定中；至於在學校增設X光機等防護措施，他未表支持，但同意加強相關安全措施。

警方指出，槍手使用的手槍為嫌犯的祖父所有，他到校後開了至少26槍，隨身還攜帶至少34發子彈。事發前，槍手先在家中槍殺祖父母。

此前，民族報（The Nation）報導，阿努廷上午向媒體表示，他已下令全國地方官員嚴格執行槍枝管制措施，並對在公共場所攜帶槍枝者立即採取法律行動。

阿努廷指出，校園槍擊事件是一場「傷害社會的悲劇」，要求各地行政機關加強預防措施。他說：「我們不能讓這種事情再次發生。」並要求維護公共秩序的官員防止類似事件重演。

法新社報導，泰國是區域內槍枝持有率最高的國家之一，估計約有1000萬把槍流通，相當於每7人就有一把槍。政府過去多次承諾加強管制，卻仍無法防範槍擊事件一再發生。

阿努廷表示，槍擊事件的影響不僅限於死傷者，罹難者家屬失去親人與家庭支柱，即使未受傷的倖存者，也可能承受嚴重心理創傷，因此地方政府有責任給予協助。

根據事發學校「帖詩林學校暖武里分校」發布的公告，該校將從8月10日至14日停課5天，以便當局評估情況，並為受此悲劇影響的學生、教師和員工提供支持。

精華 FAQ

  • 根據內文，槍手在校內開了至少26槍，造成5名教職員死亡、22人受傷；其中目前有9名傷者傷勢嚴重，顯示此次事件傷亡相當嚴重。

  • 阿努廷到校視察後，要求地方官員嚴格執行槍枝管制，並與國家警察總長討論相關政策，也表示將加強公共場所槍枝管控與校園安全。

  • 警方指出槍手使用的是祖父所有的手槍，且事發前已在家中槍殺祖父母；阿努廷則引述友人說法，稱嫌犯疑因學業壓力感到焦慮，顯示可能是預謀犯案。

槍擊 泰國

上一則

韓國大學生團體非法闖駐韓美軍基地 3人遭羈押

下一則

中國遊客在泰國景區騎機車墜崖 父死女受傷

延伸閱讀

泰少年槍擊案震驚社會 學者：多重因素交織極端暴力

泰少年槍擊案震驚社會 學者：多重因素交織極端暴力
泰國槍擊案致8死 包括學校2名教師3名職員

泰國槍擊案致8死 包括學校2名教師3名職員
泰校園槍擊增至7死15傷 學生槍手書包藏大量子彈

泰校園槍擊增至7死15傷 學生槍手書包藏大量子彈
泰國爆校園槍擊 學生開槍已釀2死15傷

泰國爆校園槍擊 學生開槍已釀2死15傷

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾戴陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」