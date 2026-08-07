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韓國大學生團體非法闖駐韓美軍基地 3人遭羈押

中央社首爾7日專電
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韓國大學生進步聯合成員日前涉嫌闖入駐韓美軍基地，主張美軍阻撓湖南半導體園區建設，韓國京畿道平澤警察署表示，已以違反軍事基地保護法及共同侵入建築物等罪嫌羈押3人。

根據韓聯社報導，警方說明，韓國大學生進步聯合成員於4日上午10時15分左右，從位於平澤市的美軍烏山空軍基地（K-55）正門衝入基地，高喊「打倒阻礙湖南半導體的美國第7航空軍」等口號，並拍攝影片。美軍隨即將其以現行犯逮捕，移交韓國警方處理。

當時有男性4人、女性4人共8人闖入基地，警方表示，其中4人罪嫌較重而遭聲請羈押，其餘4人釋放。A君等人在警方偵訊過程中行使緘默權。

水原地方法院平澤支院昨天下午召開羈押前訊問，裁定對其中3人發布羈押令，另1人則被認定沒有羈押必要，駁回羈押聲請。

依據韓國「軍事基地及軍事設施保護法」，侵入軍事設施管制區域者，可處1年以下有期徒刑或1000萬韓元（約7100美元）以下罰金；若有拍攝、測量等行為，則可處3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約2.1萬美元）以下罰金。

大學生進步聯合團體持續在平澤警察局前進行記者會及抗議活動，要求釋放A君等人，並在社群媒體發文主張，「美國正在阻撓湖南半導體產業園區建設」。警方表示，會持續偵辦未遭羈押的其他嫌犯。

韓國政府指定光州軍用機場用地作為湖南半導體產業園區的候選地，然而該基地為韓美共用軍事設施，機場遷移與騰地仍需與美方進行磋商協調。

精華 FAQ

  • 事件發生在韓國京畿道平澤市的美軍烏山空軍基地（K-55），時間約為4日上午10時15分左右。當時共有8人衝入基地，並高喊抗議口號。

  • 警方以違反軍事基地保護法及共同侵入建築物等罪嫌，對其中4人聲請羈押。法院最後裁定3人羈押、1人不必羈押，其餘4人則先行釋放。

  • 他們主張美軍阻撓湖南半導體園區建設，並在基地內喊出反對美國第7航空軍的口號、拍攝影片，試圖以突入軍事設施的方式表達訴求。

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