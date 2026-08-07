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南韓極端高溫持續 首爾8年來首次突破40攝氏度

中新社首爾8月7日電
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極端高溫持續襲擊南韓，圖為首爾光化門廣場孩童6日在地面噴泉玩水消暑。（歐新社）
極端高溫持續襲擊南韓，圖為首爾光化門廣場孩童6日在地面噴泉玩水消暑。（歐新社）

南韓氣象廳（Korea Meteorological Administration, KMA）當地時間7日公布數據顯示，南韓首爾蘆原區當天氣溫一度升至40.2度（攝氏度，下同）。這是2018年8月1日以來，首爾首次觀測到40度以上高溫。

韓聯社報導指出，當地時間14時30分許，南韓京畿道河南市氣溫達到40.7度，為全國最高。京畿道加平、江原道寧越、慶尚南道密陽等多地氣溫均接近或超過39度。

南韓疾病管理廳（Korea Disease Control and Prevention Agency, KDCA）當天公布數據顯示，自5月15日開始實施高溫相關疾病監測預警以來，截至8月6日，全國累計報告中暑病例2872例，其中23人死亡。南韓多地還出現了家禽牲畜大量死亡、農作物受損等情況。

持續高溫導致電力設備和冷氣等製冷設備火災風險上升。南韓消防廳（National Fire Agency）此前已將火災危險警報由「警戒」級別提升至最高級別「嚴重」。為因應高溫引發的各類災害，南韓消防廳已進入緊急值班狀態，並加強全國火災預防和應急響應體系。

南韓氣象廳預計，8日南韓大部分地區仍將持續高溫和「熱帶夜」天氣，東海岸一帶將出現較強降雨。

精華 FAQ

  • 首爾蘆原區當天一度升至40.2度，這是自2018年8月1日以來首次再度觀測到40度以上高溫，顯示此次熱浪相當猛烈。

  • 當地14時30分左右，京畿道河南市達40.7度為全國最高，京畿道加平、江原道寧越與慶尚南道密陽等地也接近或超過39度。

  • 截至8月6日，南韓累計通報2872例中暑、23人死亡，並出現家禽牲畜大量死亡、農作物受損，消防單位也已提高火災警報至最高級別。

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