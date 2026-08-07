南韓張潤基殺人案爭議 警方將導入親屬迴避制

南韓光州5月發生「張潤基殺人案」，牽扯出兇嫌父親為警官以及偵查包庇等一連串爭議。示意圖（路透）

南韓 光州5月發生「張潤基殺人案」，牽扯出兇嫌父親為警官以及偵查包庇等一連串爭議，加上因應「刑事訴訟法」修正案，警方決定下個月導入「迴避制」，禁止警察接觸親屬的案件。

23歲的張潤基（音譯）涉嫌在5月於光州市一條街上以性侵為目的，綁架女高中生李某並用凶器將其刺死。綜合檢警調查，張潤基的父親為現任警官，負責辦案的警方調查組曾銷毀束線帶與充氣娃娃等物證，並洩露調查情況，引發巨大爭議。

另外，南韓在4日通過「刑事訴訟法」修正案，廢除檢察官直接偵查及補充偵查權，未來所有刑事案件將由警察、重大犯罪搜查廳及高級公職人員犯罪搜查處等機關負責偵查。不過也有法界人士憂慮，若調查過度依賴警方，恐重演「張潤基事件」包庇兇嫌等爭議。

根據韓聯社報導，警察廳今天召開「修正版刑事訴訟法後續措施工作小組（TF）」會議，因應「刑事訴訟法」修正案將於10月2日施行，決定自下月初起導入「迴避制」，禁止警察直接偵辦涉及配偶或直系尊、卑親屬的案件，改由其他警察機關負責。

警察廳表示，以張潤基事件為契機首次進行全面清查後，確認共有117件警察家屬相關案件。警察家屬案件是指，案件關係人為目前在負責該案偵查（包括立案前調查）的警察機關任職，或最近3年內曾在該機關任職之警察的配偶或直系尊、卑親屬。

另外，警方將配合下半年定期人事調整，把原由國家搜查本部負責的偵查、監察功能，移交並改編至人權監察官室，同時成立內部弊案偵查隊。

警方表示，為強化偵查公正性而研議中的各項課題，將在討論完成後公開進度，後續法規整備及偵查程序改善，則將以國家搜查本部為中心持續討論。