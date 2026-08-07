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法總統大選倒數8個月 親俄網絡針對3名參選人造謠

中央社巴黎7日專電
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法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（歐新社）
法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（歐新社）

距離法國舉行總統大選只剩8個月，俄羅斯假資訊攻勢開始浮現，3名潛在總統參選人接連成為親俄網絡散播假資訊的目標，引發法國政界對外國干預選舉、破壞民主運作的高度警戒。

法國2027年總統大選兩輪投票將於明年4月18日和5月2日舉行，將選出接替現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）的新領袖。

巴黎人報（Le Parisien）報導，俄羅斯干預的風險是一道陰影，籠罩在攸關法國民主的總統大選上，短短兩週內，3名已宣布或有意參選的政治人物成為俄國假資訊行動的攻擊目標，目的顯然是要製造動盪。

這3人分別是代表中間偏右政黨「地平線」（Horizons）的前總理菲力普（Édouard Philippe）、領導中間偏右「復興黨」（Renaissance）的前總理艾塔爾（Gabriel Attal），以及中間偏左政黨「公共廣場」（Place Publique）的現任歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）。

他們遭受的假資訊攻擊手法相差無幾，例如有社群平台帳號假冒媒體，在網路上傳播有關菲力普健康狀況的惡意貼文、格魯克斯曼伴侶收買媒體的造假圖片，以及指稱艾塔爾出現帕金森氏症跡象的謊言。

這些假資訊行動通常由對抗外國數位干擾的機構Viginum率先發現，再交由隸屬於總理府的國防與國家安全總祕書處（SGDSN）處理。接獲檢舉後，社群平台通常會在24小時內刪除惡意帳號。

法國情報機構在上述案例中查到散播假資訊的源頭是親俄網絡「風暴-1516」（Storm-1516）和「俄羅斯娃娃」（Matriochka）。

一名SGDSN消息人士說：「我們早就預期俄羅斯會干預總統競選活動，但這次開始得有點早。」這名消息人士認為，上述3名參選人遭到攻擊，顯然是因為他們被視為「不支持（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）治理下的俄羅斯」。

格魯克斯曼本週稍早在RTL電台節目中說，2027年總統大選將面臨大規模干預，「普丁意圖在這場關鍵總統大選之際破壞法國的穩定」。

艾塔爾昨天也表示：「我當然早就知道會有人企圖製造動盪，這不令人意外⋯這類破壞穩定的行動在競選期間會愈來愈頻繁。」

他接受BFM電視台訪問時還說：「預料克里姆林宮（Kremlin）政權將持續干預行動以攻擊像我這樣的參選人，同時也支持（極右派領袖）雷朋（Marine Le Pen）。」

法國近期多項民意調查結果顯示，代表「國民聯盟」（RN）的雷朋很可能在總統大選首輪投票領先其他候選人。

精華 FAQ

  • 報導指出，距離法國總統大選還有8個月，親俄網絡已開始散播假資訊，針對潛在參選人發動攻擊，顯示外國干預選舉的風險正在升高。

  • 受害者包括前總理菲力普、前總理艾塔爾，以及歐洲議會議員格魯克斯曼。相關謠言涉及健康狀況、伴侶收買媒體等內容，手法相當相似。

  • 法國情報機構研判，相關假資訊源頭來自親俄網絡「風暴-1516」與「俄羅斯娃娃」。法方認為其目的在於干擾選情、製造混亂，並打擊不被普丁支持的候選人。

總統大選 俄羅斯 俄國

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