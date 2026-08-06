伊朗與阿曼協議揭露：禁美以船隻通過荷莫茲海峽

8月3日從阿曼穆桑達姆眺望荷莫茲海峽上的船隻。(路透)

伊朗 媒體披露的伊朗與阿曼擬定的協議顯示，德黑蘭尋求禁止美國和以色列 船隻通過荷莫茲海峽 ，並要求敵對國家在使用這條關鍵航道前進行賠償。

各方希望荷莫茲海峽重新開放，且美國和以色列2月襲擊伊朗以來嚴重受限的能源運輸得以恢復，伊朗與阿曼雙方的協議已成為支撐這項預期的關鍵。伊朗半官方的法爾斯通訊社報導聲稱，文本目前正在伊朗議會進行審議。報導還提供了其它細節，包括禁運任何與以色列相關的貨物，以及擬定涵蓋保險和環境成本等項目的收費結構。

美伊兩國官員近日均表示，圍繞荷莫茲海峽的某種協議即將達成。美國總統川普沒有兌現恢復軍事打擊伊朗的威脅。然而，此前許多關於即將達成協議的說法均無疾而終。目前仍無法確定伊朗與阿曼的提議是否足以恢復海運通行。油價受此消息影響上漲。

美國長期主張堅持荷莫茲海峽維持自由通行，並呼籲恢復戰前狀態。一位美國官員周四在回應有關最新提議的報導時表示，任何通過荷莫茲海峽的臨時航線，均不應該需要尋求審批或收費。

油價周四上漲，布蘭特期貨合約突破每桶83美元，市場擔心報導中的伊朗與阿曼協議不足以全面恢復波灣地區的能源供應。

法爾斯通訊社另引述伊朗外交部一位知情人士稱，伊朗將負責管理船隻進入荷莫茲海峽事宜，而離境則由德黑蘭與阿曼共同監管。該通訊社報導指出，協議規劃開闢一條供船隻通行的「中央走廊」，目前使用率有限的北部和南部走廊將在「特定期限屆滿後」停用。