西班牙飛地移民危機 官員促歐盟用籌碼確保摩洛哥配合

幾天前抵達西班牙飛地休達的年輕移民4日在當地街頭休息。（歐新社）

西班牙北非飛地休達上週爆發大批非法移民 越境事件，歐洲聯盟官員今天表示，歐盟 應運用包括簽證及貿易政策在內等一切可用的籌碼，來確保摩洛哥在移民議題上的合作。

路透報導，根據西班牙當局，上週約有7萬2000名移民進入休達（Ceuta），是近年來規模最大的一次移民進入歐盟領土事件。

歐盟內政和移民事務專員布倫納（Magnus Brunner）在歐洲議會（European Parliament）委員會會議中表示：「休達事件給了我們一個非常重要的提醒，那就是若要加強管控，必須與鄰國合作。但只要管控取決於單一鄰國的善意，我們的處境依然…脆弱。」

摩洛哥外交部未立刻回覆置評請求。

歐盟日益倚重與北非國家的協議來限制非法移民 ，並提供財務支持與其他誘因，作為加強邊境管制及配合遣返措施的交換。

批評者主張，這種做法讓歐盟暴露在移民過境國的壓力之下，因為這些國家可以拿移民來爭取政治或經濟方面的讓步。

布倫納表示，歐盟必須深化與第三國在遣返及重新接收移民上的合作，同時運用一切可用的工具，來確保夥伴關係有其效果。

布倫納做上述表示之際，外界質疑摩洛哥當局是否對這次大量移民入境睜一隻眼閉一隻眼。

歐盟─摩洛哥聯合議會委員會（EU-Morocco Joint Parliamentary Committee）共同主席哈達德（Lahcen Haddad）則為摩洛哥辯護。他告訴路透，摩洛哥在2023至2025年間攔阻22萬7000多起非法入境企圖，並瓦解超過1050個人口走私網絡。

他說：「批評是合理的，但也應該肯定摩洛哥的努力程度。」

休達首長韋華斯（Juan Jesus Vivas）今天則對議員表示，大約100人在這波大規模跨境行動期間喪生，目前仍有約3000至5000名移民滯留在休達。

他說：「我今天要重申，就我所見，摩洛哥不是個可靠的國家。」

摩洛哥日前已拒絕對這波移民潮負責，反控西班牙早該預料到自家法院裁決會帶來的後果。該裁決認定，如果移民是游泳抵達、未跨越實體邊界屏障，則不得立刻將他們驅逐出境。