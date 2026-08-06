敘利亞首都郊區車輛爆炸 至少2死13傷
敘利亞衛生部表示，首都大馬士革郊區的加拉馬納市今天發生爆炸案，造成至少2死13傷。當地是德魯士族聚居地，而這個宗教少數族群的一些人與遜尼派穆斯林關係緊張。
敘利亞國家電視台援引一名不具名安全官員的說法報導，這起爆炸是由一枚安裝在小型廂型計程車上的爆炸裝置所引發。
衛生部表示，爆炸造成2人死亡及至少13人受傷。美聯社記者在現場看到一具遺體被從殘骸中拉出。
當地居民和救難人員紛紛趕到現場。目擊者告訴美聯社，爆炸時車內有乘客，繁忙的商業街道因這起爆炸而震動。
目前尚無任何團體宣稱犯案。
加拉馬納（Jaramana）是宗教少數族群德魯士族（Druze）的聚居地，該族群的一些成員與支持敘利亞現任伊斯蘭主義政府的遜尼派穆斯林關係緊張。
去年4月，德魯士族的槍手與親政府戰鬥人員爆發教派衝突，造成至少10人死亡，緊張局勢隨之升溫。
今天這起顯然為炸彈攻擊的事件，是一個多月以來的第3起，也是現任總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）2024年12月帶頭推翻阿塞德（Assad）家族半世紀統治並掌權後所面臨的諸多挑戰之一。
根據敘利亞衛生部通報，這起爆炸已造成至少2人死亡、13人受傷。美聯社記者也在現場看到有遺體從殘骸中被拉出，顯示爆炸威力相當大。 敘利亞國家電視台援引不具名安全官員指出，爆炸是由一枚安裝在小型廂型計程車上的爆炸裝置引發。目擊者則稱車內當時疑似有乘客，現場是一條繁忙商業街。 加拉馬納是德魯士族聚居地，而部分德魯士族成員與支持現任伊斯蘭主義政府的遜尼派穆斯林關係緊張。去年4月當地還曾爆發教派衝突，造成至少10人死亡。
精華 FAQ
根據敘利亞衛生部通報，這起爆炸已造成至少2人死亡、13人受傷。美聯社記者也在現場看到有遺體從殘骸中被拉出，顯示爆炸威力相當大。
敘利亞國家電視台援引不具名安全官員指出，爆炸是由一枚安裝在小型廂型計程車上的爆炸裝置引發。目擊者則稱車內當時疑似有乘客，現場是一條繁忙商業街。
加拉馬納是德魯士族聚居地，而部分德魯士族成員與支持現任伊斯蘭主義政府的遜尼派穆斯林關係緊張。去年4月當地還曾爆發教派衝突，造成至少10人死亡。
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