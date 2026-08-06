敘利亞首都郊區車輛爆炸 至少2死13傷

敘利亞首都大馬士革郊區的加拉馬納市6日發生爆炸案，造成至少2死13傷。圖為消防員和急救人員在爆炸現場檢查受損車輛。(美聯社)

敘利亞 衛生部表示，首都大馬士革 郊區的加拉馬納市今天發生爆炸案，造成至少2死13傷。當地是德魯士族聚居地，而這個宗教少數族群的一些人與遜尼派穆斯林關係緊張。

敘利亞國家電視台援引一名不具名安全官員的說法報導，這起爆炸是由一枚安裝在小型廂型計程車上的爆炸裝置所引發。

衛生部表示，爆炸造成2人死亡及至少13人受傷。美聯社記者在現場看到一具遺體被從殘骸中拉出。

當地居民和救難人員紛紛趕到現場。目擊者告訴美聯社，爆炸時車內有乘客，繁忙的商業街道因這起爆炸而震動。

目前尚無任何團體宣稱犯案。

加拉馬納（Jaramana）是宗教少數族群德魯士族（Druze）的聚居地，該族群的一些成員與支持敘利亞現任伊斯蘭主義政府的遜尼派穆斯林關係緊張。

去年4月，德魯士族的槍手與親政府戰鬥人員爆發教派衝突，造成至少10人死亡，緊張局勢隨之升溫。

今天這起顯然為炸彈攻擊的事件，是一個多月以來的第3起，也是現任總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）2024年12月帶頭推翻阿塞德（Assad）家族半世紀統治並掌權後所面臨的諸多挑戰之一。