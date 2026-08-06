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高溫衝擊 韓國職棒連日取消賽事、11日起晚間7時開打

中央社首爾6日專電
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韓國近日高溫肆虐，韓國職棒6日召開緊急執行委員會，決定取消比賽至11日起恢復，且...
韓國近日高溫肆虐，韓國職棒6日召開緊急執行委員會，決定取消比賽至11日起恢復，且9月6日前開賽時間改為晚上7時，同時強化高溫取消比賽的相關規定。示意圖。路透

韓國近日高溫肆虐，韓國職棒今天召開緊急執行委員會，決定取消比賽至11日起恢復，且9月6日前開賽時間改為晚上7時，同時強化高溫取消比賽的相關規定。

近幾日韓國熱浪來襲，首都圈大範圍地區發布高溫重大警報，部分地區最高溫達攝氏39度。根據韓聯社報導，疾病管理廳統計，昨天首爾新增49名熱傷害患者，市內單日熱傷害患者人數連日刷新今年最高紀錄。

韓國職棒（KBO）也發布聲明，今天為因應極端氣候召開由10支球隊領隊、韓國職棒球員協會秘書長及相關單位與人士出席的緊急執行委員會，討論因應高溫的綜合對策。

開打時間方面，KBO決定將9月6日前所有比賽開賽時間統一改為晚上7時，也表示此舉是為了避開氣溫與體感溫度較高的時段，將球員與觀眾暴露在高溫下的時間降至最低。不過室內球場高尺巨蛋開賽時間為平日晚間7時、週六下午6時、週日下午2時。

取消比賽的規定也進一步明確，所在地區發布高溫重大警報時，若在下午1時前發布，當天比賽直接取消；若在下午1時後發布，則會立刻取消比賽。若體感溫度達攝氏35度以上，認定有安全疑慮時可取消比賽，或最晚將開賽時間延後至晚上7時30分。

球場避暑設施方面，KBO要求個球場擴大設置遮陽棚、噴霧設備、飲水設施及冷風機，並增派醫療及緊急救護人員。KBO表示，將繼續監測高溫狀況，以觀眾與球員安全為優先，彈性調整相關規定。

精華 FAQ

  • 因韓國近日熱浪嚴重，首都圈多地發布高溫重大警報，部分地區高溫達39度，已對球員、觀眾與場地運作造成安全疑慮，因此KBO決定全面調整。

  • KBO宣布9月6日前所有比賽統一改在晚上7時開打，目的在避開白天高溫與體感溫度較高的時段，減少球員和觀眾暴露在酷熱環境中的時間。

  • 若所在地區在下午1時前發布高溫重大警報，當天比賽直接取消；若下午1時後發布則立即取消。若體感溫度達35度以上，也可取消或延至晚上7時30分。

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