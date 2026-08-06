我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

高市早苗熊本勘災掀論戰 官邸駁視察「只待3分鐘」

中央社東京6日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗。（美聯社）
日本首相高市早苗。（美聯社）

日本首相高市早苗3日前往熊本地震災區勘災，不過官邸發布的視察影片因搭配背景音樂，被不少網友批評像是「宣傳片」。與此同時，網路也流傳她在避難所「只停留3分鐘」的謠言，官邸隨後出面闢謠，強調首相實際停留了51分鐘。

產經新聞、共同社報導，引發討論的是內閣廣報官佐伯耕三3日在X發布的貼文。

他在貼文中表示，當首相搭乘的陸上自衛隊直升機飛越造成大量死傷的「永旺夢樂城熊本」及日本製紙八代工廠上空時，「首相多次雙手合十默哀」；並附上一張高市對著窗外低頭、雙手合十的照片。

對此，社民黨幹事長拉沙爾石井在X發文批評，認為照片「應該是事先決定好拍攝角度、指定站位後拍的」，即使真的是偶然拍到，「把照片發布到社群媒體，也顯得過於刻意」。

立憲民主黨參議員蓮舫也在X發文表示，「竟然沒有任何人阻止將這種照片刊登在政府官方帳號。政府究竟要如何提出真正貼近災民的支援？我感到非常震驚。」不過，蓮舫並沒有具體說明她認為照片問題出在哪裡。

此外，首相官邸官方X帳號也於3日發布一段長約1分53秒的勘災影片，內容包括高市與災民交流、聽取地方意見等畫面，並搭配背景音樂。對此，網路上批評影片宛如「宣傳片」、質疑「沒必要加入BGM（背景音樂）」。

內閣官房長官木原稔昨天在記者會回應表示，「將首相視察災區的情況整理成精簡影片，這樣的做法一直以來都有。」當媒體進一步追問背景音樂是否有必要時，木原表示，「這是為了讓國民更容易理解視察情況所採用的一種表現方式。」

事實上，在首相勘災影片中加入背景音樂的做法並非高市政府首創。

報導指出，岸田文雄、安倍晉三政府過去發布災區視察影片，也都曾配上不同程度的背景音樂。前首相石破茂2024年前往視察遭豪雨重創的能登半島災區時，首相官邸同樣曾在官方社群平台發布配有背景音樂的視察影片。

除了宣傳片爭議外，社群媒體上還流傳高市僅在冰川中學的避難所停留「3分鐘」的說法，稱她巡視時間非常短，引發熱議。

對此，內閣廣報官佐伯耕三4日在X發文，引用時事通信公布的首相行程說明，高市於3日下午3時13分抵達冰川中學。3時21分至34分，她與冰川町町長藤本一臣等人會談，3時35分至54分與受災民眾交換意見，下午4時4分離開冰川中學。

佐伯耕三表示，「部分社群媒體流傳與事實完全不符的資訊。高市首相於下午3時13分抵達冰川町避難所開始視察，下午4時4分離開避難所。避難所視察時間為51分鐘，特此說明。」

他在後續貼文中也表示，「對於在極其艱困的情況下，仍接待首相將近1小時的受災民眾、冰川町以及避難所相關工作人員，我們再次表達誠摯的感謝。」

高市這次前往熊本勘災，原本用意在於了解災情、慰問受災民眾，但隨著勘災影片的呈現方式及停留時間遭到放大檢視，也使得救災行程演變成朝野與輿論攻防的焦點。

精華 FAQ

  • 主要爭議集中在官邸發布的勘災影片與照片呈現方式。影片加入背景音樂，被網友批評像宣傳片；照片則因拍攝角度與發布時機，引起部分政界人士質疑過於刻意。

  • 內閣廣報官佐伯耕三引用官方行程指出，高市於下午3時13分抵達冰川中學避難所，4時4分離開，期間與町長及受災民眾交流，合計停留51分鐘，與3分鐘說法不符。

  • 因勘災本意是慰問災民、了解災情，但官方影片配樂、照片發布與停留時間都被放大檢視，導致救災行程被政治化，進一步引發執政與在野及社群的爭論。

高市早苗 熊本 地震

上一則

休達：非法移民越境事件已致百死 目前仍有數千人滯留

下一則

德國今年已1.19萬人「熱死」創10年來最高紀錄

延伸閱讀

熊本強震13死36輕重傷 高市：「與時間賽跑」展開救援

熊本強震13死36輕重傷 高市：「與時間賽跑」展開救援
熊本7.1強震已知34人罹難 縣政府：永旺夢樂城累計7人喪命

熊本7.1強震已知34人罹難 縣政府：永旺夢樂城累計7人喪命
日本7.1強震 中：向遇難者致哀 駐日使領館啟動應急機制

日本7.1強震 中：向遇難者致哀 駐日使領館啟動應急機制
熊本地震設立緊急災害應變本部 日相高市早苗：調動一切資源與地方合作

熊本地震設立緊急災害應變本部 日相高市早苗：調動一切資源與地方合作

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾戴陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯