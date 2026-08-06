高市早苗熊本勘災掀論戰 官邸駁視察「只待3分鐘」

日本首相高市早苗。（美聯社）

日本首相高市早苗 3日前往熊本地震 災區勘災，不過官邸發布的視察影片因搭配背景音樂，被不少網友批評像是「宣傳片」。與此同時，網路也流傳她在避難所「只停留3分鐘」的謠言，官邸隨後出面闢謠，強調首相實際停留了51分鐘。

產經新聞、共同社報導，引發討論的是內閣廣報官佐伯耕三3日在X發布的貼文。

他在貼文中表示，當首相搭乘的陸上自衛隊直升機飛越造成大量死傷的「永旺夢樂城熊本」及日本製紙八代工廠上空時，「首相多次雙手合十默哀」；並附上一張高市對著窗外低頭、雙手合十的照片。

對此，社民黨幹事長拉沙爾石井在X發文批評，認為照片「應該是事先決定好拍攝角度、指定站位後拍的」，即使真的是偶然拍到，「把照片發布到社群媒體，也顯得過於刻意」。

立憲民主黨參議員蓮舫也在X發文表示，「竟然沒有任何人阻止將這種照片刊登在政府官方帳號。政府究竟要如何提出真正貼近災民的支援？我感到非常震驚。」不過，蓮舫並沒有具體說明她認為照片問題出在哪裡。

此外，首相官邸官方X帳號也於3日發布一段長約1分53秒的勘災影片，內容包括高市與災民交流、聽取地方意見等畫面，並搭配背景音樂。對此，網路上批評影片宛如「宣傳片」、質疑「沒必要加入BGM（背景音樂）」。

內閣官房長官木原稔昨天在記者會回應表示，「將首相視察災區的情況整理成精簡影片，這樣的做法一直以來都有。」當媒體進一步追問背景音樂是否有必要時，木原表示，「這是為了讓國民更容易理解視察情況所採用的一種表現方式。」

事實上，在首相勘災影片中加入背景音樂的做法並非高市政府首創。

報導指出，岸田文雄、安倍晉三政府過去發布災區視察影片，也都曾配上不同程度的背景音樂。前首相石破茂2024年前往視察遭豪雨重創的能登半島災區時，首相官邸同樣曾在官方社群平台發布配有背景音樂的視察影片。

除了宣傳片爭議外，社群媒體上還流傳高市僅在冰川中學的避難所停留「3分鐘」的說法，稱她巡視時間非常短，引發熱議。

對此，內閣廣報官佐伯耕三4日在X發文，引用時事通信公布的首相行程說明，高市於3日下午3時13分抵達冰川中學。3時21分至34分，她與冰川町町長藤本一臣等人會談，3時35分至54分與受災民眾交換意見，下午4時4分離開冰川中學。

佐伯耕三表示，「部分社群媒體流傳與事實完全不符的資訊。高市首相於下午3時13分抵達冰川町避難所開始視察，下午4時4分離開避難所。避難所視察時間為51分鐘，特此說明。」

他在後續貼文中也表示，「對於在極其艱困的情況下，仍接待首相將近1小時的受災民眾、冰川町以及避難所相關工作人員，我們再次表達誠摯的感謝。」

高市這次前往熊本勘災，原本用意在於了解災情、慰問受災民眾，但隨著勘災影片的呈現方式及停留時間遭到放大檢視，也使得救災行程演變成朝野與輿論攻防的焦點。