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倫敦市中心柯芬園4男遭刺傷 1女涉持械攻擊被捕

中央社倫敦5日綜合外電報導
倫敦市中心深受觀光客喜愛的鬧區柯芬園（Covent Garden）5日有4名男性...
倫敦市中心深受觀光客喜愛的鬧區柯芬園（Covent Garden）5日有4名男性遭刺傷，目前已逮捕一名女性。圖為警察在事發現場調查。(美聯社)

英國警方今天表示，倫敦市中心深受觀光客喜愛的鬧區柯芬園（Covent Garden）有4名男性遭刺傷，目前已逮捕一名女性，且這起案件疑似與「精神健康」有關。

法新社報導，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）在社群平台X發布聲明表示：「一名47歲女性因涉嫌持有攻擊性武器並攻擊他人而被捕。」

警方補充道，受害的4名男性分別為34、39、42和52歲。

倫敦救護車局（London Ambulance Service）表示，4名傷者在現場接受救治後，被送往大型創傷中心治療。

都會區警察局在聲明中表示：「儘管目前還在調查初期階段，據信這起事件與精神健康有關。」

聲明並提到，員警在現場查獲一把剪刀。

緊急救援單位是在當地時間中午12時30分左右（格林威治標準時間11時30分）接獲報案。

媒體公布的畫面顯示，一架空中救護直升機停在特拉法加廣場（Trafalgar Square），一條兩旁都是店家與露天座位的街道遭警方封鎖。

在英國，槍械交易受到嚴格管制，鮮少發生槍擊案，但政府疲於應付使用刀械及其他利器進行的攻擊。

精華 FAQ

  • 案中共有4名男性受傷，年齡分別為34歲、39歲、42歲和52歲。4人都在現場接受救治後，被送往大型創傷中心進一步治療。

  • 倫敦都會區警察局表示，已逮捕1名47歲女性，罪名是涉嫌持有攻擊性武器並攻擊他人。警方同時在現場查獲1把剪刀，作為調查重點。

  • 警方指出，雖然案件仍在調查初期，但目前相信這起事件與精神健康有關。事發後，救援單位迅速趕到現場，並封鎖周邊區域處理。

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