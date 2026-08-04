我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駕駛紀錄相同 車險卻差108元 只因這件「私事」

每月39元「居家安老」 科技真能省下昂貴照護費用？

新加坡米其林在地高檔料理並列 江振誠餐廳摘二星

中央社新加坡4日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「新加坡米其林指南2026」名單4日揭曉，由名廚江振誠帶領、位於新加坡萊佛士酒店...
「新加坡米其林指南2026」名單4日揭曉，由名廚江振誠帶領、位於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 by Andre，獲得米其林二星。中央社

新加坡米其林指南2026」名單今天揭曉，共收錄307家餐飲場所，其中3家摘下米其林三星、9家獲米其林二星、33家獲米其林一星。其中，由名廚江振誠帶領、坐落於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 by Andre，獲得米其林二星。

頒獎活動今天晚間在聖淘沙舉行。米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）透過新聞資料表示，新加坡獨特之處在於充滿活力的小販中心與高級餐廳能並存，今年很高興迎來更多小販攤位入選指南，同時也表彰為高級餐飲注入更道地風味的廚師。

其中，坐落於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 by Andre獲得米其林二星。該餐廳由名廚江振誠帶領團隊，呈現在地特色精緻料理。

江振誠先前在新加坡開設餐廳，消息一出引起當地媒體關注，有媒體以「江振誠回歸本地精緻餐飲，如何再創新局令人期待」為題，聚焦他在新加坡餐飲市場將帶來的影響。

此外，新加坡米其林指南的「必比登推薦」，其中包含知名的海南雞飯、肉骨茶，以及海鮮燒烤、菜頭粿、蝦麵、娘惹餐等餐館。

小販中心或稱熟食中心，是星馬地區特有文化與美食景觀。新加坡在1960年代末到1980年代興建小販中心，讓街邊的流動攤販聚集在乾淨與衛生的環境中營業，當地人多半稱之為Hawker Centre或Food Court。

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會於2020年宣布，新加坡「小販文化」被列入世界非物質文化遺產。「小販中心」被稱為新加坡庶民美食聚集地，除了華人中式餐點，還有馬來菜、印度菜，展現當地多元種族的社會風情。新加坡人口主要由華人、馬來人及印度人組成。

「新加坡米其林指南2026」名單4日揭曉，多家餐廳主廚齊聚。中央社
「新加坡米其林指南2026」名單4日揭曉，多家餐廳主廚齊聚。中央社

精華 FAQ

  • 今年指南共收錄307家餐飲場所，其中包括3家三星、9家二星與33家一星餐廳，顯示新加坡餐飲版圖仍具高度多元與競爭力。

  • 由名廚江振誠帶領、位於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 by Andre，這次獲得米其林二星，並主打帶有在地特色的精緻料理。

  • 米其林國際總監指出，新加坡最大特色是小販中心與高級餐廳並存；今年也更重視小販攤位與為高級餐飲注入道地風味的廚師。

新加坡

上一則

中國粉絲曼谷機場追星惹議 22人遭拒登機致航班延誤

下一則

強震劇痛未平 美國重啟委內瑞拉移民遣返航班引發人權爭議

延伸閱讀

臺灣米其林61家摘星 台南新竹破蛋 這家餐廳3星9連霸

臺灣米其林61家摘星 台南新竹破蛋 這家餐廳3星9連霸
紐約夏季餐廳周╱高檔餐廳特價登場 21家中餐廳火熱上菜

紐約夏季餐廳周╱高檔餐廳特價登場 21家中餐廳火熱上菜
南加Harrah's Resort 全新餐廳Tierra y Mar開幕

南加Harrah's Resort 全新餐廳Tierra y Mar開幕
新加坡3青少年策劃攻擊被拘留 激進化問題受矚

新加坡3青少年策劃攻擊被拘留 激進化問題受矚

熱門新聞

大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
圖為伊朗研製的「佐勒法卡爾」（Zolfaghar）短程固體燃料戰術彈道飛彈。（歐新社）

報復華府空襲 伊朗：摧毀3架美軍駐約旦F-35

2026-07-30 08:43
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6000萬至7000萬美元。（路透）

路透：伊朗數周內接收最多400套中製肩射防空飛彈

2026-07-29 04:15

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入
香港女星葛蘭93歲逝世 「星星月亮太陽」、「我要你的愛」成經典

香港女星葛蘭93歲逝世 「星星月亮太陽」、「我要你的愛」成經典