新加坡米其林在地高檔料理並列 江振誠餐廳摘二星
「新加坡米其林指南2026」名單今天揭曉，共收錄307家餐飲場所，其中3家摘下米其林三星、9家獲米其林二星、33家獲米其林一星。其中，由名廚江振誠帶領、坐落於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 by Andre，獲得米其林二星。
頒獎活動今天晚間在聖淘沙舉行。米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）透過新聞資料表示，新加坡獨特之處在於充滿活力的小販中心與高級餐廳能並存，今年很高興迎來更多小販攤位入選指南，同時也表彰為高級餐飲注入更道地風味的廚師。
其中，坐落於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 by Andre獲得米其林二星。該餐廳由名廚江振誠帶領團隊，呈現在地特色精緻料理。
江振誠先前在新加坡開設餐廳，消息一出引起當地媒體關注，有媒體以「江振誠回歸本地精緻餐飲，如何再創新局令人期待」為題，聚焦他在新加坡餐飲市場將帶來的影響。
此外，新加坡米其林指南的「必比登推薦」，其中包含知名的海南雞飯、肉骨茶，以及海鮮燒烤、菜頭粿、蝦麵、娘惹餐等餐館。
小販中心或稱熟食中心，是星馬地區特有文化與美食景觀。新加坡在1960年代末到1980年代興建小販中心，讓街邊的流動攤販聚集在乾淨與衛生的環境中營業，當地人多半稱之為Hawker Centre或Food Court。
聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會於2020年宣布，新加坡「小販文化」被列入世界非物質文化遺產。「小販中心」被稱為新加坡庶民美食聚集地，除了華人中式餐點，還有馬來菜、印度菜，展現當地多元種族的社會風情。新加坡人口主要由華人、馬來人及印度人組成。
今年指南共收錄307家餐飲場所，其中包括3家三星、9家二星與33家一星餐廳，顯示新加坡餐飲版圖仍具高度多元與競爭力。 由名廚江振誠帶領、位於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 by Andre，這次獲得米其林二星，並主打帶有在地特色的精緻料理。 米其林國際總監指出，新加坡最大特色是小販中心與高級餐廳並存；今年也更重視小販攤位與為高級餐飲注入道地風味的廚師。
精華 FAQ
今年指南共收錄307家餐飲場所，其中包括3家三星、9家二星與33家一星餐廳，顯示新加坡餐飲版圖仍具高度多元與競爭力。
由名廚江振誠帶領、位於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 by Andre，這次獲得米其林二星，並主打帶有在地特色的精緻料理。
米其林國際總監指出，新加坡最大特色是小販中心與高級餐廳並存；今年也更重視小販攤位與為高級餐飲注入道地風味的廚師。
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