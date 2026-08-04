瓜地馬拉火山爆發紅色警戒 數百人撤離家園

瓜地馬拉「火峰」（Fuego）火山大規模噴發熔岩與火山灰後，數百名住在山坡上的居民紛紛撤離家園。（路透）

瓜地馬拉「火峰」（Fuego）火山大規模噴發熔岩與火山灰後，數百名住在山坡上的居民今天紛紛撤離家園。

法新社報導，這座中美洲最活躍的火山昨天上午爆發，入夜後情況惡化，緊急服務單位發布最高級別的紅色警戒。

海拔3763公尺的火峰距離首都瓜地馬拉市不到100公里，熔岩傾流而下，火山灰直衝6公里高空。

當地68歲居民賈西亞（Alejandro Garcia）告訴法新社：「從（昨天）清晨開始火山就很活躍，到了晚上我們接獲警報必須撤離。」

賈西亞說，許多村民因為恐懼而自行撤離，並形容山坡上熔岩緩緩流下的景象駭人。

消防人員表示，他們已將兩個村莊厄波文尼爾（El Porvenir）和拉斯拉吉塔斯（Las Lajitas）至少500名居民送到東邊的市鎮聖胡安阿洛特南戈（San Juan Alotenango）。

目前疏散居民安置於臨時設置床位的社區活動中心，實際撤離到其他鄰近城鎮的人數仍不清楚。

地方當局通報，往南的埃斯昆特拉（Escuintla）也收容數十個家庭，包括孩童。

紅色警戒範圍涵蓋沙卡德貝格（Sacatepequez）、奇馬特南戈（Chimaltenango）及埃斯昆特拉地區，總計影響160萬人口。緊急服務單位主管呼籲處於風險區的家庭主動前往避難所。

瓜地馬拉火山學研究所表示，截至今天上午火峰已連續噴發23小時，不過強度略有減弱。目前尚未影響到首都國際機場。