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古巴今年第6次全國大停電 36小時後恢復運作

中央社哈瓦那4日綜合外電報導
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古巴全國大停電，有民眾在陽台上舖床墊睡覺。(路透)
古巴全國大停電，有民眾在陽台上舖床墊睡覺。(路透)

古巴國家電力公司今天表示，經歷36小時全國大停電後，各地電網已恢復運作。

法新社報導，古巴有關當局窮於恢復發電設施和連接線路運作，引發民怨四起，他們今年遭遇6次全國大停電，而且經常碰上局部停電。

57歲三輪車計程車司機賈西亞（Carlos Garcia）說：「這是新常態：系統癱瘓，他們修好了，然後又出問題。反正我們一直都沒電，即使電網沒掛掉也一樣，對我來說根本沒差。」

由於基礎設施年久失修以及美國嚴厲的能源封鎖措施，這個擁有約1000萬人口的共產主義國家陷入供電危機。

大多數古巴人一天頂多只有數小時能用電，難以正常生活。每當斷電時，從抽水馬達到電風扇，所有設備停止運轉。

哈瓦那舊城（Old Havana）昨晚一片漆黑，居民站在陽台上或探出窗外敲打鍋碗瓢盆抗議，持續大約一小時。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）今天在社群媒體發文，將這場危機歸咎於美國封鎖行動，不僅「阻礙燃料自由進口，也封鎖零組件進口…妨礙與其他國家專家合作，並阻礙取得國際融資」。

美國則認為這場危機是古巴共產政府對經濟管理不善造成。

精華 FAQ

  • 古巴國家電力公司表示，經過36小時的全國大停電後，各地電網已逐步恢復運作，讓多數地區重新有電可用，但供電危機並未真正解除。

  • 古巴今年已遭遇6次全國大停電，且各地還經常發生局部停電。大多數居民每天只能用電數小時，連抽水馬達與電風扇等基本設備都受影響。

  • 古巴外交部長認為，美國封鎖阻礙燃料、零組件進口，也限制國際合作與融資；美國則反指，古巴長期是因共產政府經濟管理不善，才導致電力系統惡化。

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