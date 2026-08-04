劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

英國劍橋大學教育社會學教授阿爾迪陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

英國劍橋大學教育社會學教授阿爾迪(Jason Arday)近日陷入多重爭議，這位2023年以37歲之齡成為劍橋史上最年輕黑人教授的學者，不僅博士論文遭指控涉嫌抄襲，個人履歷中包括超馬紀錄、慈善募款、遭受威脅等傳奇故事也接連被質疑真實性。

學術剽竊與論文問題

據他自述，他在南倫敦由迦納移民 父母養大，3歲被診斷為自閉症與發展遲緩，11歲前無法說話、18歲前不會讀寫，後來取得教育學博士學位，還曾因切除良性腦瘤而喪失記憶，必須在論文口試前幾周重新學會自己寫的內容。

阿爾迪曾獲衛報、BBC、ABC等英美主流媒體廣泛讚譽報導，被當作奇蹟的勵志故事。

然而，分析顯示，阿爾迪2015年於利物浦約翰摩爾斯大學(Liverpool John Moores University)完成的博士論文，與另一位學者2009年的論文有超過100處相同或高度雷同的段落。

比利時根特大學博士後研究員科夫納斯(Nathan Cofnas)使用抄襲檢測軟體比對後指出，有188個句子相同或高度相似，部分段落幾乎是逐字複製，甚至保留了原文的編輯錯誤。

頒給他博士學位的利物浦約翰摩爾斯大學在2025年收到投訴，於2026年3月做出結論，表示此為「誠實且合理的錯誤」，文本重疊處「在當時學術標準的可接受範圍內」。

阿爾迪在訪談中承認有「錯誤」，但堅稱他「不是騙子」，並歸因於他在博士生期間受到的指導不足，以及受限於自身的學習障礙。他同時指稱，對他的攻擊是「針對黑人學者的陰謀」與「對批判種族理論的戰爭」。

劍橋大學則表示，這些涉及博士論文與部分早期期刊文章的問題，發生在他「任職劍橋之前」。

個人履歷與成就遭質疑

阿爾迪過去曾公開聲稱6天跑完600哩，後來他把這個接近世界紀錄的壯舉改稱為12天。

他還說，自己在35天內跑完30場馬拉松，部分賽段還是忍著骨折傷勢完成。這些主張遭到超馬專家質疑缺乏成績紀錄與佐證資料後，一些大學授予他的榮譽學位簡介已刪減或修改相關經歷。

他曾宣稱為70多個慈善機構籌集550萬英鎊，遭質疑後，修正是與約100人共同募集，JustGiving募款紀錄顯示他個人名下募得的金額是6285英鎊。

此外，他曾自稱半職業足球員與職業桌球選手，後來也被部分機構更正。他聲稱曾參與紀錄片「人生七年」(Seven Up)拍攝，但該系列自1964年起固定追蹤同一批孩童每七年的人生變化，阿爾迪1985年才出生，不可能是受訪者。

阿爾迪還告訴媒體，成名之後曾遭到種族主義郵件與刀械威脅，包括有人將一顆被砍下的豬頭寄到父母家中；但倫敦大都會警察確認無報案相關紀錄，遭點名的肉店也否認曾接受警方調查。

DEI範本引發信任爭議

阿爾迪2023年獲劍橋大學聘用時，正值英國高等教育界對種族不平等、擴大參與等關注意識抬頭，「自閉症患者克服萬難、成為劍橋史上最年輕黑人教授」的故事，被不少媒體與大學視為多元、公平與共融(DEI)的代表性案例；如今同一套敘事，卻成為檢視DEI政策是否犧牲把關標準的引爆點。

阿爾迪的回憶錄原訂8月下旬問世，出版社表示出版計畫不變。