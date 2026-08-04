西班牙：7萬非法入境休達的移民 已返回摩洛哥

2026年8月4日，幾天前抵達西班牙飛地休達的年輕移民在當地街頭休息。據西班牙政府指出，從摩洛哥越境進入休達的移民中仍有約2,500人留居當地，由於安置設施不堪重負，許多人只能露宿街頭，並仰賴人道組織與社區援助獲取食物。（歐新社）

西班牙內政部長馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）4日說，上周共有約7.2萬名移民 從摩洛哥非法入境西班牙北非飛地休達 （Ceuta），其中約7萬人已經返回摩洛哥。

歐盟成員國內政部長當天舉行緊急視訊會議，討論休達上周發生的大規模移民入境事件。馬拉斯卡在會後舉行的記者會上說，由於休達在申根體系內實行了特殊安排，任何人離開休達前往西班牙本土都須檢查有效證件，所以申根區的安全並未受到威脅。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）此前也表示過，此次事件發生後，沒有一人從休達進入西班牙本土或歐盟其他地區。

西班牙中央政府駐休達代表處4日確認，此次大規模非法越境事件已造成至少75人死亡。西班牙國民警衛隊仍在搜尋失蹤人員。據西班牙中央政府估計，目前仍有約2500名非法入境移民未離開休達，而休達地方政府認為這一數字應在3000至5000人之間。

休達位於非洲西北部、直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar）附近的地中海沿岸，與摩洛哥接壤。近日，大批非法移民 從摩洛哥方向進入休達，引發近年來西班牙最嚴重的邊境移民危機。