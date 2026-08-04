西班牙：7萬非法入境休達的移民 已返回摩洛哥
西班牙內政部長馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）4日說，上周共有約7.2萬名移民從摩洛哥非法入境西班牙北非飛地休達（Ceuta），其中約7萬人已經返回摩洛哥。
歐盟成員國內政部長當天舉行緊急視訊會議，討論休達上周發生的大規模移民入境事件。馬拉斯卡在會後舉行的記者會上說，由於休達在申根體系內實行了特殊安排，任何人離開休達前往西班牙本土都須檢查有效證件，所以申根區的安全並未受到威脅。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）此前也表示過，此次事件發生後，沒有一人從休達進入西班牙本土或歐盟其他地區。
西班牙中央政府駐休達代表處4日確認，此次大規模非法越境事件已造成至少75人死亡。西班牙國民警衛隊仍在搜尋失蹤人員。據西班牙中央政府估計，目前仍有約2500名非法入境移民未離開休達，而休達地方政府認為這一數字應在3000至5000人之間。
休達位於非洲西北部、直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar）附近的地中海沿岸，與摩洛哥接壤。近日，大批非法移民從摩洛哥方向進入休達，引發近年來西班牙最嚴重的邊境移民危機。
西班牙內政部長表示，上周約有7.2萬名移民從摩洛哥非法進入休達，其中約7萬人已經返回摩洛哥，顯示這次事件規模極大且後續快速回流。 西班牙指出，因休達在申根體系內有特殊安排，離開休達前往西班牙本土仍須查驗有效證件，因此申根區安全未受威脅，且沒有一人進入本土或其他歐盟地區。 西班牙中央政府駐休達代表處確認，事件已至少造成75人死亡，國民警衛隊仍在搜尋失蹤者；另外，仍有約2500至5000名非法入境者滯留休達。
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西班牙內政部長表示，上周約有7.2萬名移民從摩洛哥非法進入休達，其中約7萬人已經返回摩洛哥，顯示這次事件規模極大且後續快速回流。
西班牙指出，因休達在申根體系內有特殊安排，離開休達前往西班牙本土仍須查驗有效證件，因此申根區安全未受威脅，且沒有一人進入本土或其他歐盟地區。
西班牙中央政府駐休達代表處確認，事件已至少造成75人死亡，國民警衛隊仍在搜尋失蹤者；另外，仍有約2500至5000名非法入境者滯留休達。
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