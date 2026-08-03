我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奇諾岡撕票案更多細節 檢稱極凶狠 或求終身監禁

美國房市首見 買新屋比二手房更便宜

烏克蘭政府人事再異動 駐美大使遭免職

中央社基輔3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭駐美大使斯特法尼希納。（路透）
烏克蘭駐美大使斯特法尼希納。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基今天將烏克蘭駐美大使斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）免職；自上月基輔展開大幅政府改組後，這項人事變動便已在外界預期之中。

法新社報導，這項人事命令以總統令形式宣布。由於基輔當前正全力向華府施壓與遊說，希望能爭取更多愛國者（Patriot）防空飛彈以抵禦俄羅斯密集空襲，此時撤換駐美大使，時機顯得敏感。

斯特法尼希納隨後在臉書（Facebook）發文並附上請辭信，強調這項決定是出於「個人因素」，完全是她個人的選擇。

她形容派駐華府是她職業生涯中「至高無上的榮譽」，寫道：「在華府政治氣候對我們漸趨不利之際，我們依然成功爭取到更多美製武器，並穩住美國對烏克蘭的支持。」

去年7月才被任命為駐美大使的斯特法尼希納曾任副總理兼司法部長。由於烏克蘭在抵抗俄國期間極度仰賴美國的武器供應與情報共享，駐美大使一職對基輔而言可謂舉足輕重。

美國總統川普去年回鍋後，與澤倫斯基間的關係起起伏伏，一度甚至到劍拔弩張的程度，但近期川普對澤倫斯基的態度已稍微緩和，釋出較多正面訊號。

另據烏克蘭媒體報導，斯特法尼希納目前正因涉及不法行為接受烏國反貪腐機構調查，不過目前尚未遭起訴。

澤倫斯基在7月進行連串引發爭議的政府改組，目前尚未公布接任駐美大使的人選。（編譯：陳亦偉）1150804

精華 FAQ

  • 官方以總統令宣布免職，屬上月大幅政府改組後延續的人事調整。外界原已預期此事，但在烏克蘭正向華府爭取更多防空軍援時，時機特別敏感。

  • 她在臉書貼出請辭信，表示離任完全出於個人因素，是她自己的選擇。她也強調任駐美大使是職涯最高榮譽，並稱任內成功爭取更多美製武器。

  • 駐美大使對烏克蘭極為重要，因基輔高度依賴美國武器與情報。此時換人牽動對美遊說與防空支援，而她又傳出遭反貪腐調查，更增外界聯想。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

東京多摩動物公園3隻獅子死亡 疑遭酷暑奪命

下一則

伊朗否認與美國談判 川普警告：達成協議或投降

延伸閱讀

烏克蘭盼停火談判止戰 急需新型飛彈防禦俄軍

烏克蘭盼停火談判止戰 急需新型飛彈防禦俄軍
通往國家崩潰之路？烏克蘭軍政大地震 澤倫斯基先撤防長再拔總司令

通往國家崩潰之路？烏克蘭軍政大地震 澤倫斯基先撤防長再拔總司令
才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：還不確定

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：還不確定
怕愛國者技術被拿來對付美國 川普拒承諾烏克蘭自行生產

怕愛國者技術被拿來對付美國 川普拒承諾烏克蘭自行生產

熱門新聞

大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
圖為伊朗研製的「佐勒法卡爾」（Zolfaghar）短程固體燃料戰術彈道飛彈。（歐新社）

報復華府空襲 伊朗：摧毀3架美軍駐約旦F-35

2026-07-30 08:43
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6000萬至7000萬美元。（路透）

路透：伊朗數周內接收最多400套中製肩射防空飛彈

2026-07-29 04:15
西班牙總理桑傑士針對休達移民危機發言。(歐新社)

西班牙總理批評一些歐盟成員國「自私」

2026-08-01 12:09

超人氣

更多 >
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序
搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落
堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」

堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」
麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」