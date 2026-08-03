我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奇諾岡撕票案更多細節 檢稱極凶狠 或求終身監禁

美國房市首見 買新屋比二手房更便宜

東京多摩動物公園3隻獅子死亡 疑遭酷暑奪命

中央社記者戴雅真東京3日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本東京都今天表示，位於東京都日野市的多摩動物公園，近日有3隻獅子疑因高溫影響接連死亡。園方已暫停獅子展示，全面強化獅舍降溫措施，詳細死因將交由外部專業機構進一步鑑定。

朝日新聞報導，東京都表示，園內共飼養16隻獅子，自7月18日起，陸續有獅子出現食慾不振、活動力下降等症狀，隨即展開治療。前後共有10隻獅子出現類似情況，部分病情惡化，甚至出現食慾喪失、意識不清等症狀。

其中，3歲母獅「小麥」（Mugi）、11歲母獅「草莓」（Ichigo）及15歲母獅「露安娜」（Ruena）於7月28日至8月2日期間相繼死亡。獸醫解剖結果顯示，3隻獅子皆出現全身脫水及多重器官衰竭，初步研判與持續高溫有關，但最終死因仍待外部機構確認。

目前仍有3隻獅子持續接受治療，園方持續投予維生素等藥物。另外，即使是有恢復跡象的獅子，也被安置在不對外開放的獅舍內休養，並增設移動式冷氣等降溫設備。

原本獅舍部分區域就設有空調及電風扇，在獅子開始出現健康問題後，園方也增加了噴霧降溫等措施。

多摩動物公園自1964年5月開始營運讓遊客搭乘巴士近距離觀賞獅子的「獅子巴士」。東京都表示，自該設施啟用以來，因高溫導致多隻獅子接連死亡的情況還是首次發生。多摩動物公園宣布，獅子展示及獅子巴士將暫停營運，直到另行通知為止。

東京都表示，東京都負責管理的其他動物園，目前尚未發現類似案例。

根據日本氣象廳資料，與多摩動物公園相鄰的八王子市，7月下旬平均最高氣溫達35.2度，持續受極端高溫侵襲。

精華 FAQ

  • 共有3隻獅子死亡，分別是3歲母獅「小麥」、11歲母獅「草莓」與15歲母獅「露安娜」，死亡時間集中在7月28日至8月2日之間。

  • 園方已暫停獅子展示與獅子巴士，將病獅移至不對外開放區域休養，並加裝移動式冷氣、噴霧降溫及持續投藥治療，死因則交由外部機構鑑定。

  • 獸醫解剖顯示3隻獅子都有全身脫水與多重器官衰竭，東京都初步研判與持續極端高溫有關，但最終死因仍須等待外部專業機構確認。

日本

上一則

俄烏激戰 川普覬覦格陵蘭…丹麥首批延長義務役新兵開訓

延伸閱讀

天津動物園獅子變「牛馬」 每天搭三蹦子上下班

天津動物園獅子變「牛馬」 每天搭三蹦子上下班
熊本7.1強震假消息流竄 舊災情照獅子逃脫文再現

熊本7.1強震假消息流竄 舊災情照獅子逃脫文再現
日本首見40度「酷暑日」 東京128人送醫、全國4死

日本首見40度「酷暑日」 東京128人送醫、全國4死
日本熊本強震 逾9200人避難 未來高溫恐達40℃

日本熊本強震 逾9200人避難 未來高溫恐達40℃

熱門新聞

大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
圖為伊朗研製的「佐勒法卡爾」（Zolfaghar）短程固體燃料戰術彈道飛彈。（歐新社）

報復華府空襲 伊朗：摧毀3架美軍駐約旦F-35

2026-07-30 08:43
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6000萬至7000萬美元。（路透）

路透：伊朗數周內接收最多400套中製肩射防空飛彈

2026-07-29 04:15
西班牙總理桑傑士針對休達移民危機發言。(歐新社)

西班牙總理批評一些歐盟成員國「自私」

2026-08-01 12:09

超人氣

更多 >
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落
堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」

堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」
麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」