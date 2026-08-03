西班牙休達危機 折射歐盟移民政策困境

在西班牙休達（Ceuta）的一處海灘上，非摩洛哥籍的移民3日正從一輛汽車處獲取果汁；此前，大量移民通過陸路和海路從摩洛哥進入了西班牙領土。(路透)

近日，約5萬名非法移民 從摩洛哥方向進入西班牙位於北非的飛地休達 （Ceuta），引發近年來西班牙乃至歐洲最嚴重的邊境移民危機。據西班牙方面最新統計，危機已造成至少72人死亡。

危機發生後，歐盟 成員國圍繞移民問題再度出現政策分歧。專家指出，長期以來，歐盟始終難以解決移民問題，各國在邊境管控、責任分擔等方面的矛盾日益加劇，移民問題在各國也越發政治化，導致歐盟難以形成有效的移民政策。在此背景下，類似的邊境危機未來「或反覆上演」。

歐洲邊境承壓

近日，大量非法移民試圖繞過陸路口岸，通過泅渡等方式進入休達並前往西班牙本土。

休達位於非洲大陸北岸，是西班牙在北非的兩塊飛地之一。2021年，就曾有近萬名非法移民短時間內進入休達。

此次休達移民危機是近年來西班牙面臨最大規模的非法越境事件之一。分析人士認為，事件可能源於今年7月西班牙最高法院的一項裁定：鑒於休達和西班牙另一塊在北非飛地梅利利亞（Melilla）實施特殊的邊境管理制度，從海上抵達兩地的移民不能被立即遣返。這一裁定被誤讀為「只要游泳進入休達，就可以留在西班牙並最終獲得合法身份」，消息在社交平台迅速傳播，成為此次危機的誘發因素之一。

西班牙政府8月1日說，本次非法進入休達的移民無人獲准前往西班牙本土，超過4.8萬人已返回摩洛哥，危機基本得到控制。目前，西班牙政府已採取設置海上攔截設施、加強海岸巡邏等措施，防止再次出現大規模非法越境。

「團結明顯缺失」

危機發生後，義大利和丹麥牽頭組織22名歐盟國家領導人向歐盟領導機構遞交了一封聯名信，對休達局勢表示「嚴重關切」，強調歐盟應採取統一、有效的應對措施。西班牙方面也呼籲盡快召開歐盟內政部長特別會議，共同應對危機。多方呼籲後，歐盟宣佈將於4日召開視頻會議，討論休達移民危機。

然而，歐盟層面的協調未能掩蓋歐洲內部的裂痕。危機發生後，義大利宣佈暫停執行與西班牙的申根自由通行機制，法國表示將加強與西班牙的邊境檢查，芬蘭、德國等國則呼籲西班牙政府保護申根區的「外部邊界」。對此，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）批評一些歐盟成員國在休達移民危機中的反應「自私」「製造對立」，重申歐盟外部邊界安全是所有歐盟成員國共同的責任，不能僅由位於歐盟邊境的國家承擔。

「歐洲團結明顯缺失。」歐盟前外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示。分析人士認為，休達危機放大了歐盟內部在邊境管控、責任分擔等方面的矛盾，也暴露了所謂「歐洲團結」的脆弱性。

義大利國際社會科學自由大學國際與戰略研究中心成員伊萬·卡爾迪洛（Ivan Cardillo）表示，歐盟邊境管理的政治責任事實上由成員國承擔，因此各方對「團結」的理解不盡相同。此次危機表明，面對具體問題，「歐洲團結」的口號和行動之間存在明顯落差。

歐洲對外關係委員會政策研究員卡拉·霍布斯（Carla Hobbs）等專家認為，此次危機折射出歐盟在應對外部邊境壓力時的內部裂痕。面對移民危機，各國首先採取的是國家層面的防禦措施而非共同應對，這給「歐洲的凝聚力」帶來考驗。

「不是偶發事件」

自2015年以來，歐洲頻頻遭受「移民潮」衝擊。從義大利蘭佩杜薩島（Lampedusa）、西班牙加那利群島（Canary Islands）的非法移民潮，再到如今的休達移民危機……十餘年來，歐洲非法移民問題始終難解。分析人士指出，這背後既有歐盟內部在責任分擔和政策執行上的分歧，也有移民議題被各國政黨利益所裹挾的現實因素。

在歐盟層面，統一移民政策的落地始終受到制約。今年6月，歐盟《移民與庇護公約》正式生效，該公約被認為是歐盟各國共同應對移民問題的統一法律框架。不過，分析人士指出，不少歐盟成員國還未做好全面落實公約的準備，公約短期內可能難以轉化為一致行動。

同濟大學德國研究中心副主任伍慧萍等專家指出，歐盟各國地理位置和國情差異明顯，各方對移民問題的責任分擔態度不一。例如，一些南歐國家長期承擔一線壓力，希望其他成員國分擔接收責任，而部分中東歐國家則反對強制安置配額，即便形成類似公約這樣的共同政策，其執行也面臨不小阻力。

在各國內部，移民問題成為黨派博弈的工具。卡爾迪洛等專家認為，近年來在德國、法國等國，激進的反移民立場成為極右翼政黨擴大政治影響、爭取選民支持的重要抓手。在此背景下，部分相對溫和的主流政黨為應對選舉壓力也對自身立場進行調整，導致各國移民政策「碎片化」，削弱各國在這一問題上的治理能力。

「休達移民危機不是偶發事件。」長期關注歐洲政治的媒體人本·帕沃夫斯基（Ben Pavlovsky）指出，除非歐盟和相關國家真正建立有效且可執行的移民和庇護體系，否則類似的危機可能反覆上演。