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中東戰火影響 英國偷燃油、加霸王油案件激增

中新社倫敦8月3日電
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圖為倫敦一處加油站。(路透檔案照)
圖為倫敦一處加油站。(路透檔案照)

受中東局勢持續動盪、國際油價劇烈波動影響，英國汽柴油價格大幅走高，境內加油站竊油、加霸王油（逃費）案件近期顯著激增。

英國油品安防監測機構「加油站觀察」（Forecourt Watch）3日發布最新統計數據顯示，自今年中東衝突爆發以來，英國加油站偷油亂象持續惡化。

對比衝突爆發前後五個月區間數據可見，英國加油站被盜油品總價值大幅上漲48%，目前全英國每日平均被盜油品價值達19.4萬英鎊（約26萬美元）。日均失竊油量從之前的8.7萬公升增加至10.89萬公升，各類加油逃費案件數量同比上升兩成，每日平均案發量接近2,900起，多為車主加滿油後直接駕車駛離、惡意拒付油資。

持續居高不下的油價也引發民眾負面情緒蔓延，多地加油站遭遇顧客辱罵、恐嚇甚至暴力滋擾，第一線經營壓力持續攀升。受美國與伊朗和談破裂影響，英國近期油價再度反彈衝高，創下2022年以來新高，進一步加劇油品失竊亂象。

部分加油站業者表示，盜竊事件幾乎每天發生，年度經濟損失持續擴大。英國警方坦言，頻發的加油站竊案不僅加重零售行業經營負擔，也大量擠占公共警政資源。為遏止產業犯罪，「加油站觀察」計劃於今年秋季聯合人臉識別安防企業，為超過2,000家實體加油站免費開通智慧犯罪溯源系統，提升站場安全管控能力。

精華 FAQ

  • 主因是中東局勢持續動盪、國際油價劇烈波動，帶動英國汽柴油價格攀升，讓偷油與加霸王油的誘因增加，也使部分民眾情緒失控，衍生更多滋擾行為。

  • 統計顯示，自中東衝突爆發以來，英國加油站被盜油品總價值上升48%，日均失竊油品價值達19.4萬英鎊，日均失竊油量增至10.89萬公升，逃費案約2,900起。

  • 「加油站觀察」計劃在今年秋季聯合人臉識別安防企業，免費替超過2,000家加油站導入智慧犯罪溯源系統，以提升站場安全、追查可疑車輛並減少損失。

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