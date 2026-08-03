我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在要等19個月

不打乒乓…劉國梁女兒遭美名校爭搶 史丹福也要她

伊朗：未與美國談判 專注與阿曼達成荷莫茲海峽協議

中央社德黑蘭3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多艘船舶與油輪在荷莫茲海峽通行。(路透檔案照)
多艘船舶與油輪在荷莫茲海峽通行。(路透檔案照)

伊朗外交部發言人貝卡伊今天表示，伊朗目前未與美國進行談判，而是專注於與荷莫茲海峽對岸的阿曼就這條水道的管理達成協議。這番說法與美國總統川普先前透露的訊息不同調。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）週末期間對於美國與伊朗是否將恢復談判，以及雙方能否就荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）議題迅速達成協議，表達樂觀展望。

然而貝卡伊（Esmaeil Baghaei）今天說：「為了避免任何模稜兩可，應該澄清（我方）談判對象是誰。我們目前沒有與美國進行談判，談判對象是阿曼（Oman）。」

他進一步表示，伊朗與阿曼的談判不代表一定會使得荷莫茲海峽重新開放。「這份協議僅涉及在維護雙方主權權利的情況下，荷莫茲海峽的（管理）機制及未來航運路線如何，與海峽開放與否無關。」

根據貝卡伊的說法，這條為符合伊朗和阿曼兩國利益的航運路線將只是暫時措施，且只會是單一廊道，而非先前討論的2條分別靠近兩國海岸的航道。

貝卡伊表示，這項發展是否會衍生出促使區域緊張情勢緩和的另個程序，還有待觀察。

話鋒一轉，貝卡伊指責美國撕毀雙方6月達成的理解備忘錄（MOU）。

他說：「美國違反了所有承諾。除了恢復非法的海上封鎖、撤銷伊朗石油銷售的許可，且實質上將其依據備忘錄接受的其他承諾幾乎全數宣告無效。」

貝卡伊聲稱，在如此狀況未改變之下，「荷莫茲海峽的情勢自然不會有重大變化」。（編譯：張正芊）1150803

精華 FAQ

  • 伊朗外交部發言人表示，伊朗目前沒有與美國進行談判，真正的談判對象是阿曼。雙方聚焦的是荷莫茲海峽相關管理安排，而非直接與美方協商。

  • 不是。貝卡伊說，這份協議只涉及在維護雙方主權下，討論荷莫茲海峽的管理機制與未來航運路線，和海峽是否開放無關，也不代表一定會重開。

  • 伊朗指控美國撕毀6月達成的理解備忘錄，並恢復非法海上封鎖、撤銷伊朗石油銷售許可等，使先前承諾幾乎失效，因此認為在現況未變下，海峽情勢難有重大轉折。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

俄羅斯控烏克蘭再襲俄電商倉庫 上月中旬以來頻發生

下一則

中東戰火影響 英國偷燃油、加霸王油案件激增

延伸閱讀

川普暫停美軍攻擊促成談判 伊朗、阿曼都稱有進展

川普暫停美軍攻擊促成談判 伊朗、阿曼都稱有進展
美伊停戰滿2天 伊朗與阿曼討論管理船隻通過荷莫茲海峽

美伊停戰滿2天 伊朗與阿曼討論管理船隻通過荷莫茲海峽
川普宣布美伊3日下午重啟談判 傳伊朗鬆口荷莫茲可能方案 釋讓步訊號

川普宣布美伊3日下午重啟談判 傳伊朗鬆口荷莫茲可能方案 釋讓步訊號
油價大跌 川普喊停二戰後最大空襲 稱美伊將於周一恢復談判

油價大跌 川普喊停二戰後最大空襲 稱美伊將於周一恢復談判

熱門新聞

大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
圖為伊朗研製的「佐勒法卡爾」（Zolfaghar）短程固體燃料戰術彈道飛彈。（歐新社）

報復華府空襲 伊朗：摧毀3架美軍駐約旦F-35

2026-07-30 08:43
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6000萬至7000萬美元。（路透）

路透：伊朗數周內接收最多400套中製肩射防空飛彈

2026-07-29 04:15
西班牙總理桑傑士針對休達移民危機發言。(歐新社)

西班牙總理批評一些歐盟成員國「自私」

2026-08-01 12:09

超人氣

更多 >
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落
堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」

堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」
麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」