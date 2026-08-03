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印度醫學院入學考洩題 200萬人被迫重考 至少21學生自殺

記者顏伶如／即時報導
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印度醫學院「國家資格暨入學考試」爆發洩題醜聞，導致200多萬學生6月底被迫重考，...
印度醫學院「國家資格暨入學考試」爆發洩題醜聞，導致200多萬學生6月底被迫重考，民眾抗議。（歐新社檔案照）

英國國家廣播公司(BBC)3日報導，競爭極度激烈的印度醫學院「國家資格暨入學考試」(National Eligibility cum Entrance Test)爆發洩題醜聞導致200多萬學生6月底被迫重考以來，至少已有21名學生自殺。重考之前倒數三天，17歲學生卡漢·帕特爾(Kahaan Patel)6月18日從艾美達巴德(Ahmedabad)自家公寓大樓六樓跳下身亡。

這些年輕學子的死亡成為一場罕見的青年抗議運動的情感核心，這場運動在7月間延燒到德里(Delhi)街頭，數以千計群眾發動抗議，要求考試出錯必須有人承擔過失。教育部長普拉德漢(Dharmendra Pradhan)已經請辭下台。

報導指出，像帕特爾一樣走上絕路的考生，家屬如今試圖理解為何考試醜聞演變成攸關生死的悲劇。

帕特爾的家族裡從來沒出過醫生，律師父親為了讓他上更好的學校並準備國家考試，從蘇拉特(Surat)搬到艾美達巴德。帕特爾前陣子取得美國觀光簽證，準備國考結束後到迪士尼樂園旅遊，重溫12年前家族旅行的回憶。

帕特爾5月初考試結束時，走出考場便打電話給父親說，覺得考得很不錯。他在電話中說，覺得很開心、很自由、放鬆，要跟朋友去吃晚飯。

然而，隨之而來的洩題消息傳出，帕特爾急忙從跟朋友度價的農場小鎮趕回家，倉促回收已經送給學弟妹的筆記與教科書，擔心必須重考。

幾天之後，政府果然宣布重考。帕特爾的父親普拉尚特·帕特爾(Prashant Patel)說，兒子得知必須重考後變得憤怒，不斷問著：「這是什麼體制？怎麼會是這樣運作？我做錯什麼？誠實應考的學生做錯什麼？政府怎麼能如此隨便呢？」

普拉尚特·帕特爾說，勸導兒子「體制就是這樣，我們又能怎麼辦」，但如今回想起來卻不確定自己的話是否為兒子帶來安慰，還是傳達了無奈。他說，或許兒子非常失望，內心飽受折磨。

帕特爾早上絕路之前毫無異狀，前一天還在電話視訊裡跟剛抵達墨爾本的祖父聊天，要祖父幫忙買Puma足球鞋、Levi's牛仔褲與夾克。

來自瓊丘農縣(Jhunjhunu)農村的23歲學生普拉迪普·庫馬爾(Pradeep Kumar)肩膀著讓家人成為家族首批晉升專業中產階級的期許，今年5月是他第三度參加NEET考試，重考表示他須第四度應考。5月15日，庫馬爾向菜攤購買新鮮秋葵，對姊姊說要準備做飯，但她返家卻發現弟弟已在房間自盡。

精華 FAQ

  • 因為NEET爆出洩題醜聞，政府認定考試公信力受損，遂要求200多萬名考生在6月底重考，讓原本已完成應試的學生再度面臨巨大壓力。

  • 報導指出，重考與洩題消息讓不少考生承受沉重打擊，至少已有21名學生自殺，其中包含17歲的卡漢·帕特爾與23歲的普拉迪普·庫馬爾。

  • 事件引發7月間的青年抗議，數千人走上德里街頭要求追究責任；教育部長普拉德漢也已請辭，顯示風波已從考試爭議擴大為政治危機。

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