馬杜洛垮台後 委內瑞拉多明尼加同意關係逐步正常化

委內瑞拉代理總統羅德里格斯。(歐新社)

委內瑞拉 與多明尼加今天同意致力於恢復雙邊關係。多明尼加兩年前加入國際社會指控委內瑞拉時任總統馬杜洛 連任存在舞弊，導致雙邊關係中斷。

法新社報導，委內瑞拉外交部發布聲明指出，兩國已經就外交關係「逐步正常化」的談判路線圖達成共識。

挨批專制、導致油藏豐富委內瑞拉經濟崩潰的左翼領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）1月初遭到美國部隊推翻和逮捕，隨後與妻子同遭押送紐約接受毒品走私審判。

前強人總統查維斯（Hugo Chavez）欽點接班人的這位前公車司機於2024年聲稱贏得總統大選，取得第3個任期的正當性，儘管當時獲美國支持的反對陣營公布計票統計顯示，所屬候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）取得壓倒性勝利。

多明尼加與多國一同質疑選舉結果，委內瑞拉憤而與其斷交。

隨著代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）試圖終結委內瑞拉的國際孤立局面，卡拉卡斯與多明尼加聖多明哥（Santo Domingo）當局於2月同意恢復兩國航班及領事服務。

根據委內瑞拉外交部，雙方如今同意朝全面恢復外交關係努力。

過去兩周內委內瑞拉也同意致力與秘魯、智利修復關係。這兩國同樣在2024年大選爭議後與委內瑞拉斷交。