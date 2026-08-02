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加拿大西捷航空空服員罷工 至少309個航班取消

加拿大西捷航空空服員罷工 至少309個航班取消

香港中通社2日電
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加拿大西捷航空。(美聯社)
加拿大西捷航空。(美聯社)

加拿大西捷航空空服員8月2日舉行罷工，導致繁忙的夏季旅遊旺季航班停飛，當晚逾309個航班被取消。

路透報導，此次罷工因雙方未能達成協議，是西捷航空空乘繼去年8月四天罷工後再次發起，凸顯加拿大和美國空服員挑戰現行薪酬體系的更廣泛努力。

代表4400名空服員的加拿大公共僱員工會（CUPE）要求，從辦理登機手續到下班打卡期間均需支付工資，而西捷航空目前並未做到。未支付的地面工作是談判主要障礙。西捷採用兩種不同支付方式，導致空服員每月最多有35小時的無償工作。

CUPE表示已盡力爭取到最後一刻達成協議，但「西捷航空的提議遠遠不夠」。工會西捷分會主席侯賽因說，罷工是因為相信應得到更好的待遇，準備重返談判桌；若資方在近11個月的談判中認真對待訴求，就不會走到這一步。

西捷航空首席執行官霍恩斯布羅赫表示，公司已提出一項方案，包括按小時計費、涵蓋航班前後所有時間、第一年提供兩位數工資增長及工會其他優先事項，但遺憾未被接受。

為應對罷工，這家占國內市場份額約30%的航空公司在2日晚間前取消309個航班，以降低乘客和飛機滯留風險，並將為受影響乘客退款或重新安排行程。

CUPE於7月30日向西捷航空公司發出72小時罷工通知，隨後該航空公司發布停工通知。

去年加拿大政府曾介入阻止加拿大航空公司罷工，但空服員後來未遵守政府命令。西捷工會分會表示，希望加拿大政府不要干預此次談判進程。

精華 FAQ

  • 主要原因是工會與資方未能就薪酬制度達成協議，特別是空服員要求從辦理登機到下班打卡的全部時間都應計薪，反對目前存在的無償地面工作。

  • 西捷航空在2日晚間前取消至少309個航班，以降低乘客與飛機滯留風險，並表示會為受影響旅客辦理退款或重新安排後續行程。

  • CUPE認為西捷的方案遠遠不夠，堅持取消無償工時；西捷則稱已提出按小時計費、涵蓋航班前後所有時間及首年兩位數加薪的方案，但仍未被接受。

加拿大 罷工

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