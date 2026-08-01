澳洲16歲以下兒少社媒禁令面臨挑戰 調查顯示用量未減

澳洲去年12月起禁止16歲以下兒少使用社群媒體。(路透)

澳洲 去年12月起禁止16歲以下兒少使用社群媒體 ，創全球首例。澳洲政府官員今天為這項政策辯護，即便最新數據顯示，該政策落實面臨挑戰，禁令實施3個月後，兒少社媒使用頻率沒有太大改變。

路透報導，澳洲去年12月10日實施這項禁令，因為擔心社群媒體對孩童的身心健康影響。這項禁令受到海外密切關注，但也招致社媒公司批評，其中多數總部位於美國。

然而，澳洲電子安全委員辦公室（eSafety）昨天公布的數據顯示，禁令生效3個月後，仍有逾8成澳洲青少年使用社群媒體，凸顯在數位世界已融入日常生活的情況下，落實禁令困難重重。

澳洲電子安全委員辦公室發現，10至15歲兒少在今年3月使用社群媒體的頻率，與去年12月10日禁令生效前幾乎相同，而家長對子女網路使用習慣的掌握程度反而下降。

針對上述調查結果，澳洲生產力、競爭、慈善事務與國庫助理部長李伊（Andrew Leigh）為這項政策辯護。

根據官方逐字稿，李伊在電視轉播的談話中指出，這項禁令已成為「家長討論這項議題的重要轉折點」、「我們已關閉數以百萬計帳戶」。

李伊表示：「我們從未期待這項禁令能獲得百分百遵守。最低飲酒年齡規定同樣不可能百分百落實，但這不代表該法律不應存在。」