澳洲16歲以下兒少社媒禁令面臨挑戰 調查顯示用量未減
澳洲去年12月起禁止16歲以下兒少使用社群媒體，創全球首例。澳洲政府官員今天為這項政策辯護，即便最新數據顯示，該政策落實面臨挑戰，禁令實施3個月後，兒少社媒使用頻率沒有太大改變。
路透報導，澳洲去年12月10日實施這項禁令，因為擔心社群媒體對孩童的身心健康影響。這項禁令受到海外密切關注，但也招致社媒公司批評，其中多數總部位於美國。
然而，澳洲電子安全委員辦公室（eSafety）昨天公布的數據顯示，禁令生效3個月後，仍有逾8成澳洲青少年使用社群媒體，凸顯在數位世界已融入日常生活的情況下，落實禁令困難重重。
澳洲電子安全委員辦公室發現，10至15歲兒少在今年3月使用社群媒體的頻率，與去年12月10日禁令生效前幾乎相同，而家長對子女網路使用習慣的掌握程度反而下降。
針對上述調查結果，澳洲生產力、競爭、慈善事務與國庫助理部長李伊（Andrew Leigh）為這項政策辯護。
根據官方逐字稿，李伊在電視轉播的談話中指出，這項禁令已成為「家長討論這項議題的重要轉折點」、「我們已關閉數以百萬計帳戶」。
李伊表示：「我們從未期待這項禁令能獲得百分百遵守。最低飲酒年齡規定同樣不可能百分百落實，但這不代表該法律不應存在。」
這項禁令自去年12月10日起生效，目的是回應外界對社群媒體影響孩童身心健康的擔憂，澳洲也因此成為全球首個採取此類限制的國家。 數據顯示，禁令上路3個月後，仍有逾8成澳洲青少年使用社群媒體，10至15歲兒少的使用頻率與禁令前幾乎相同，顯示落實並不容易。 助理部長李伊表示，禁令已成為家長討論的重要轉折點，也讓政府關閉數以百萬計帳戶；他強調法律不必百分百遵守才有存在必要。
精華 FAQ
這項禁令自去年12月10日起生效，目的是回應外界對社群媒體影響孩童身心健康的擔憂，澳洲也因此成為全球首個採取此類限制的國家。
數據顯示，禁令上路3個月後，仍有逾8成澳洲青少年使用社群媒體，10至15歲兒少的使用頻率與禁令前幾乎相同，顯示落實並不容易。
助理部長李伊表示，禁令已成為家長討論的重要轉折點，也讓政府關閉數以百萬計帳戶；他強調法律不必百分百遵守才有存在必要。
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