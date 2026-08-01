西班牙在休達邊界架1600呎圍欄 防摩洛哥闖越潮

一名受傷的摩洛哥人，在西班牙士兵協助下，從西班牙屬地休達(Ceuta)返回摩洛哥。(美聯社)

美聯社報導，為因應本周數萬人闖越邊境 ，西班牙政府周六在其北非屬地休達 (Ceuta)與鄰國摩洛哥之間的海上邊界，架設了一道長500公尺(約1,600呎)的圍欄。

周四至周五期間，約5萬至6萬名移民 突然湧入休達，引發人道危機，西班牙政府周六表示，至少有67人死亡，其中部分人溺斃，另有人在爭相跨越防波堤圍欄時死於踩踏。

周六上午，仍有少數人游抵休達市區的塔拉哈爾海灘(Tarajal beach)，被西班牙士兵攔下並護送遣返回摩洛哥。

西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡(Fernando Grande-Marlaska)告訴記者：「我們對違法者毫不留情。」

當被問及鑑於邊境兩側嚴密的安保措施，為何仍會發生這種情況，以及摩洛哥是否對休達構成威脅時，格蘭德說：「這件事需要西班牙與摩洛哥共同評估。」但他表示，正是與鄰國的合作，才讓西班牙「在24小時內扭轉了局面」。

格蘭德說：「摩洛哥對休達或西班牙其他地區都不構成威脅，是可靠的合作夥伴。」

沒東西吃 多數人返回摩洛哥

周六，數百人繼續返回摩洛哥。他們飢腸轆轆、怒氣沖沖，有的赤腳或赤膊，有的身上帶著明顯的傷痕。他們表示，在休達遭受了羞辱性的待遇後，決定離開。

一名即將離開的摩洛哥人拉姆齊茲(Ouail Lamzeiz)說：「我在休達待了八天，本來快要在難民中心找到床位了，但我已經好幾天沒吃飯了。就連那裡的摩洛哥人也沒幫上忙。」

他們說，由於找不到住下來的地方，只能在森林裡過夜，而且經常為了食物而爭吵。

一位名為梅爾祖格(Othmane El Merzoug)的人請求路人幫他打電話，以便聯繫家人寄錢幫他返家。他的家鄉距離邊境約189哩。

一些摩洛哥人仍決心留下

但也有一些抵達休達的人表示，他們不打算返回。

23歲的摩洛哥人哈特里(Mohamed Hatri)說：「他們把所有店都關了，讓我們買不到任何吃的，逼我們回國。」但他表示，他和一些人決心留下來，「不管餓不餓」。