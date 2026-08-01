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西班牙邊境爆移民危機 多數歐盟國家籲召開緊急會議

中央社哥本哈根1日綜合外電報導
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圖為歐盟執委會總部。(歐新社)
圖為歐盟執委會總部。(歐新社)

數以萬計移民突然湧入西班牙位在北非的飛地休達，引發一波邊境危機。大多數歐洲聯盟國家今天呼籲就此召開緊急會議。

法新社報導，歐盟27個成員國中有22國領袖在公開信中要求歐盟內政部長緊急召開視訊會議，以盡快達成協調一致的回應行動，「防止進一步發生不受控制的越境事件」。

信中指出：「我們有責任有效遏止並且持續嚴厲打擊非法移民。」

這封信由義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）發起。義大利已經對西班牙暫時中止執行申根區規定，佛瑞德里克森今天則表示，歐盟應該將暫停與西班牙的申根合作納入考量。

簽署這封信的還包括德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），以及匈牙利、瑞典和波蘭總理。不過，緊鄰西班牙的法國和葡萄牙領袖沒有參與聯署。

信中寫道：「我們不能容許無管制的大規模越界行為、將移民當作手段或其他混合威脅，來製造非法進入歐盟有其可能的錯誤印象。」

西班牙內政部今天表示，從7月29日以來突破邊境的6萬名移民幾乎已經全數離開，休達（Ceuta）的情勢幾乎恢復正常。

精華 FAQ

  • 危機發生在西班牙位於北非的飛地休達，約有6萬名移民自7月29日起突破邊境湧入，形成短時間內的大規模越境事件。

  • 歐盟27國中有22國領袖聯署，並由義大利總理梅洛尼與丹麥總理佛瑞德里克森發起，要求內政部長緊急視訊會議，強調要有效遏止並嚴打非法移民。

  • 西班牙內政部表示，從7月29日以來突破邊境的6萬名移民幾乎已全數離開，休達情勢已接近恢復正常，顯示危機有明顯緩解。

歐盟 移民 非法移民

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