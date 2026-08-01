西班牙邊境爆移民危機 多數歐盟國家籲召開緊急會議

圖為歐盟執委會總部。(歐新社)

數以萬計移民 突然湧入西班牙位在北非的飛地休達，引發一波邊境危機。大多數歐洲聯盟國家今天呼籲就此召開緊急會議。

法新社報導，歐盟 27個成員國中有22國領袖在公開信中要求歐盟內政部長緊急召開視訊會議，以盡快達成協調一致的回應行動，「防止進一步發生不受控制的越境事件」。

信中指出：「我們有責任有效遏止並且持續嚴厲打擊非法移民 。」

這封信由義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）發起。義大利已經對西班牙暫時中止執行申根區規定，佛瑞德里克森今天則表示，歐盟應該將暫停與西班牙的申根合作納入考量。

簽署這封信的還包括德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），以及匈牙利、瑞典和波蘭總理。不過，緊鄰西班牙的法國和葡萄牙領袖沒有參與聯署。

信中寫道：「我們不能容許無管制的大規模越界行為、將移民當作手段或其他混合威脅，來製造非法進入歐盟有其可能的錯誤印象。」

西班牙內政部今天表示，從7月29日以來突破邊境的6萬名移民幾乎已經全數離開，休達（Ceuta）的情勢幾乎恢復正常。