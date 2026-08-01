西班牙總理批評一些歐盟成員國「自私」

西班牙總理桑傑士針對休達移民危機發言。(歐新社)

西班牙總理桑傑士1日致信歐盟 委員會主席馮德萊恩，批評一些歐盟成員國在休達 移民危機中的反應「自私」「製造對立」，呼籲盡快召開歐盟內政部長特別會議，共同應對危機。

休達位於非洲西北部、直布羅陀海峽附近的地中海沿岸，與摩洛哥接壤。桑傑士在信中說，約5萬名非法移民 日前進入休達後，西班牙政府在不到48小時內恢復了邊境秩序，遣返幾乎所有非法入境人員，阻止他們繼續前往歐洲大陸。

桑傑士說，一些歐盟成員國此間卻「選擇攻擊西班牙，並呼籲暫時將西班牙排除在申根區之外」，這種「由偏見、假新聞、無知或政治利益驅動」的態度，不僅違背歐洲法律、人道主義法和歐盟團結原則，也有損歐洲的長遠利益。西班牙對此「表示嚴重關切」，歐盟不能承受這種「自私、製造對立且違法的反應」。

桑傑士呼籲盡快召集歐盟內政部長舉行特別視頻會議，就類似邊境危機建立共同應對機制，並重申歐盟外部邊界安全是所有歐盟成員國共同的責任，不能僅由位於歐盟邊境的國家承擔。

近日，大批非法移民從摩洛哥方向進入休達，引發近年來西班牙最嚴重的邊境移民危機。西班牙政府1日公布的數據顯示，此次大規模非法越境事件已造成至少67人死亡。