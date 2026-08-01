西班牙飛地休達移民危機死亡人數升至67人

渡海的非法移民在海灘上奔跑，試圖從一群西班牙士兵(圖中未拍到)身邊闖過。(路透)

西班牙政府駐休達 代表處當地時間8月1日表示，在本輪「偷渡 潮」中，約5萬人非法進入休達，目前已造成至少67人死亡。

據西班牙內政部消息，目前休達局勢總體平靜，非法越境已完全停止，人員正陸續返回摩洛哥，目前已有4.83萬人返回摩洛哥。另據休達地方政府長官比瓦斯說，過去幾天非法入境休達的人數達到約6萬人。同時，西班牙開始在塔拉哈爾邊境防波堤安裝海上阻攔設施，加強邊境管控。

西班牙總理桑傑士8月1日致函歐盟最高領導層，嚴厲批評一些成員國作出「自私、具極化效應且違法」的反應，並呼籲召開內政部長級別會議進行協商。自7月30日起，大批移民 持續從摩洛哥方向越境進入休達。

歐盟委員會主席馮德萊恩8月1日在社交媒體發文指這次事件「不可接受」，強調「不能允許任何人在不遵守規則的情況下進入歐盟」。

歐盟輪值主席國愛爾蘭證實，歐盟各國大使將於8月3日召開緊急會議，磋商加強歐盟外部邊境管控等事宜。

與西方國家普遍收緊針對非法移民管控政策不同，桑傑士政府對難民表現出較為寬容的態度，包括在今年1月頒布法令，允許已在境內生活的約50萬無證移民申請臨時居留許可。

針對本次「偷渡潮」發生的原因，部分歐洲媒體和官員認為與西班牙近期的移民政策變化有關。西班牙最高法院7月早些時候裁定，鑒於休達和麥里亞實施特殊的邊境管理制度，從海上抵達兩地的移民不得被立即遣返。不過，西班牙國民警衛隊發言人7月30日說，自最高法院發布裁決以來，進入休達的非法移民人數一直保持穩定，但當天出現激增。

休達是位於摩洛哥北部地中海沿岸的西班牙飛地，長期以來，大量非法移民選擇由此進入歐洲。