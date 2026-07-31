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救援「黃金72小時」已過…熊本地震36死 近萬人無家可歸

新華社東京7月31日電
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熊本規模7.1地震已造成36人死亡，居民抱著愛犬望著毀損的家園，一籌莫展。（路透...
熊本規模7.1地震已造成36人死亡，居民抱著愛犬望著毀損的家園，一籌莫展。（路透）

日本熊本縣（Kumamoto Prefecture）7月31日通報表示，日前發生的規模7.1地震已造成36人死亡、6人重傷，近萬名民眾撤離安置。

熊本縣28日發生規模7.1地震，目前災後救援「黃金72小時」已過。熊本縣通報指出，全縣仍有9,532人在348處避難所安置，約7.9萬戶停水，已確認受損房屋約1,500棟；但由於宇城市（Uki）等多個重災區尚未納入統計，受損房屋數量預計將進一步上升。

日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）31日上午在記者會上表示，除發生爆炸坍塌的商業設施外，其餘地區救援行動均已結束，相關部門正加緊評估整體損失。

高溫天氣和嚴重災情給當地後續生活恢復與災後重建帶來挑戰。氣象部門預計，未來幾天部分地區最高氣溫可能超過40℃。日本共同社（Kyodo News）引述當地消防部門消息指出，僅29日和30日兩天，已有超過40人因疑似中暑送醫。

日本氣象廳（Japan Meteorological Agency）表示，目前受災地區地震活動仍較為活躍，從28日傍晚至31日下午，當地共發生約300次有感地震。

精華 FAQ

  • 根據熊本縣7月31日通報，這起規模7.1地震已造成36人死亡、6人重傷，災情仍在持續統計中，且部分重災區尚未完全納入損失調查。

  • 熊本縣目前仍有9,532人在348處避難所安置，約7.9萬戶家庭停水。由於宇城市等重災區尚未完整統計，受損房屋數預料還會增加。

  • 除了餘震仍頻繁外，未來幾天部分地區高溫恐超過40℃，已有超過40人疑似中暑送醫。高溫、停水與房屋受損都使復原工作更加艱難。

日本 地震 熊本

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