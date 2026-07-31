非法移民湧入西班牙 義大利暫停申根自由通行機制

移民31日從摩洛哥湧入西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta）後，等待商店開門以購買食物。（美聯社）

因大量移民 近日從摩洛哥非法入境西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta），義大利 總理梅洛尼（Giorgia Meloni）7月31日晚間表示，義大利政府決定暫停與西班牙的申根自由通行機制，恢復邊境檢查。

梅洛尼在社群媒體貼文表示，此舉旨在維護義大利國家安全。該措施將僅在必要期限內實施，並盡可能減少對夏季旅遊客流的影響。她並指出，義大利願支持歐盟層面必要行動，重新全面控制歐盟外部邊境。

義大利副總理兼外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）當晚也在社群媒體貼文指出，暫停與西班牙的申根自由通行機制符合相關條約規定，在當前形勢下不可避免。

據義大利安莎通訊社（ANSA）7月31日報導，自8月1日起，義大利將對與西班牙之間的「海上和航空邊境」實施為期一個月的管控措施，相關邊境檢查將在義大利各港口和機場啟動。

報導指出，邊境警察將開展「有針對性、選擇性的檢查」。檢查對象主要是經西班牙抵達義大利的第三國公民，以核實其是否持有符合申根區通行要求的有效證件。

同一天，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體貼文表示，休達不享有前往「申根區其他區域」的自由流動權。儘管如此，他已要求法國內政部加強法國與西班牙的邊境檢查。他並稱，當天已有超過4萬人從休達返回摩洛哥，他就此對摩洛哥政府提供的合作表示歡迎。

休達是位於摩洛哥北部地中海沿岸的西班牙飛地，長期以來，大量非法移民 選擇由此進入歐洲。西班牙媒體7月31日引述政府和警方消息報導，約4.9萬名移民在過去24小時內從摩洛哥非法入境休達。西班牙《國家報》（El País）7月31日報導，已有至少57人在此過程中死亡。