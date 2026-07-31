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西班牙休達邊境移民闖關釀57死 逾4.8萬人返回摩洛哥

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西班牙休達邊境移民闖關釀57死 逾4.8萬人返回摩洛哥

中央社休達31日綜合外電報導
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大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)
大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

西班牙政府今天指出，北非西班牙飛地休達（Ceuta）遭遇的大規模移民闖關潮已受到控制，5萬多名經由海陸越境的人群當中，大多數已自願返回摩洛哥。

西班牙政府駐休達代表表示，截至目前，西班牙邊境這方已尋獲57具遺體，摩洛哥邊境可能還有更多死者。官方指出，部分移民溺斃，另一些人則是試圖攀爬設有邊境圍欄的防波堤時遭踩踏致死。

西班牙內政部表示，自昨天上午以來約有5萬人越境，截至今天下午6時（美東時間31日中午12時），約有4萬8300人已返回摩洛哥。

休達首長韋華斯（Juan Jesus Vivas）則稱過去兩天闖關人數可能高達6萬人。

摩洛哥安全部隊在休達邊境口岸以警棍及催淚瓦斯驅散群眾，試圖阻止更多人進入這塊位於地中海沿岸、屬於西班牙的飛地。

這波邊境危機引發歐洲內部分歧，多個歐盟國家領袖呼籲西班牙盡快控制局面。

義大利宣布暫時停止與西班牙間的歐盟申根免簽協定，此舉將影響兩國間搭乘飛機或船舶往來的旅客。西班牙則批評義大利違反歐盟條約。

路透記者在休達邊境目擊，摩洛哥鎮暴警察施放催淚瓦斯，驅散聚集在圍欄附近的群眾，現場並部署水砲車，還可見到1輛巴士及7輛汽車在衝突中遭焚毀後留下的殘骸。

另一側則有西班牙軍車沿著邊界戒備，數十名受阻的移民站在摩洛哥山坡上觀望，無法越境。

數百人透過邊境關卡及圍欄破洞返回摩洛哥，部分群眾表示，由於在休達找不到食物與棲身之所，因此決定離開。

1名自稱來自摩洛哥丹吉爾（Tangier）的男子表示：「老實說，我甚至不知道自己為什麼要來，現在我要回去了。我從昨天中午以後就沒吃過東西，雖然身上還帶了一點錢…我們做的這件事不好，不值得。」

來自摩洛哥港口城市拉拉赫（Larache）的20歲美髮師艾曼（Ayman）說，他花了5個小時游泳抵達休達，但「休達裡面根本沒有食物，我們還被（西班牙）軍隊粗暴驅趕」。

休達與麥里亞（Melilla）是西班牙位於北非的兩個自治城市，也是歐盟唯一與非洲接壤的陸地邊界。兩地長期面臨移民試圖越境進入歐洲的情況，但這次規模前所未見。

大批移民31日從西班牙飛地休達返回，聚集在摩洛哥邊境的費尼迪克(Fnideq)。...
大批移民31日從西班牙飛地休達返回，聚集在摩洛哥邊境的費尼迪克(Fnideq)。(路透)

精華 FAQ

  • 西班牙內政部表示，自昨天上午以來約有5萬人越境，休達首長則估計兩天內人數可能高達6萬人，規模為當地前所未見。

  • 西班牙政府駐休達代表指出，西班牙邊境這方已尋獲57具遺體，死因包括溺斃與在防波堤、圍欄附近遭踩踏致死，摩洛哥側可能還有更多死者。

  • 截至今天下午6時，約有4萬8300人已返回摩洛哥；同時多個歐盟國家要求西班牙盡快控制局勢，義大利更暫停與西班牙間的申根免簽協定。

移民 休達 內政部

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