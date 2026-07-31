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謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

中央社摩洛哥費尼迪克31日綜合外電報導
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大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)
大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

根據地方當局指出，過去24小時內約有6萬移民從摩洛哥湧入西班牙在北非的飛地休達，一試踏上歐洲的機會。一波當地5年來最嚴重邊境危機源自不脛而走的謠言。

●謠言惹禍24小時湧6萬人

當薩拉（Fatima Zahra）聽聞摩洛哥與西班牙之間罕見開放邊界的謠言時，她毫不遲疑嘗試前往與摩洛哥接壤、西班牙位在北非的飛地休達（Ceuta）。

她只是經由陸路或海路，同時踏上此一凶險跨境旅程的數以萬計民眾其中之一。

法新社影像顯示，有人在休達邊界圍籬附近冒險游渡著，也有人攀爬帶刺鐵絲網，試圖踏上歐洲土地。與此同時，在邊境管控明顯癱瘓之下，摩洛哥鎮暴警察朝人群發射催淚瓦斯和高壓水砲。

面積僅18.5平方公里的休達是西班牙位在北非的領地，與另一飛地麥里亞（Melilla）情況相似，是歐洲與非洲直接接壤、「唯二」的陸地邊界。

薩拉最終被擋在摩洛哥邊境的費尼迪克鎮（Fnideq）外。但根據休達市首長韋華斯（Juan Jesus Vivas）說法，過去24小時內約有6萬人成功進入這個僅有8萬常住人口的狹小飛地，這相當於常住人口的7成。

薩拉告訴法新社：「天一亮就聽說休達開放了，我立刻跟身邊人說，一起到那邊找工作…去碰碰運氣。」之所以想離開，她說是因為自己「在極其惡劣環境下工作」。

●西班牙法院判決成偷渡誘因

美聯社報導，休達和馬德里當局將此一事件歸因於西班牙最高法院近日一項判決，即禁止對經由海路抵達的移民實施與經由陸路或攀爬邊界圍籬者一樣的「即時遣返」措施。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）指出，人蛇集團錯誤解讀該判決，但是他也承認此一裁決可能助長混亂。

桑傑士說：「看來對最高法院此一裁定的詮釋，透過人口販運組織網絡，在數小時內如野火蔓延，點燃了我們昨天親眼目睹的這波大規模移民潮。」

●為「歐洲更好生活」喪命

位在費尼迪克鎮外一處廣場今天爆發衝突後面目全非，有十多輛汽車遭到焚毀、石頭散落一地，警方則試圖驅離仍抱希望的民眾。

休達首長韋華斯表示，已有至少34人於冒險闖關過程中喪生。

邊境混亂的畫面引發西班牙左翼政府危機，馬德里已經派兵提升安保。法國宣布對西班牙收緊邊境管制；義大利更要求將西班牙暫時踢出申根區。

但是對當地人而言，為了「歐洲更好生活」的機會，即使身陷直布羅陀海峽（Strait of　Gibraltar）危險激流中，也在所不惜。

●再見摩洛哥、你好西班牙

在這波自從2021年5月以來最大規模移民潮湧入該自治市後，桑傑士定於今天走訪休達。

然而，包括未成年人在內，身上只穿泳衣和夾腳拖的移民興高采烈抵達西班牙國境的畫面早已傳遍各地，使得馬德里與摩洛哥拉巴特（Rabat）當局的關係受到威脅。

在休達的西班牙警方看起來幾乎沒有採取什麼干預行動，闖關成功的部分移民在街頭歡欣鼓舞高喊「再見了，摩洛哥。你好，西班牙」。

當地西班牙語電視台El Faro播出的畫面可以看到包括一位14歲女孩在內的年輕人於順利跨境後比出勝利的V字手勢。

破曉時分，摩洛哥警方因應作為轉趨強硬，數十名警員動用水砲和催淚瓦斯強力驅趕試圖離境者，甚至有年長婦女被警員帶離衝突現場。

根據法新社記者，現場人群則以投擲石塊和使用彈弓還擊。包括白牌計程車在內的數十輛汽車陷入火海。有些試圖闖關民眾前一天搭乘這些計程車抵達。

●人道主義災難

美聯社報導，現場直播畫面顯示，數以百計移民聚集在俯瞰休達的山丘上，被摩洛哥部隊以催淚瓦斯驅散。與此同時，仍有人繼續游泳進入此一西班牙領地。

代表民防隊員的地方工會領袖斯比希（Rachid Sbihi）表示，這是一場「嚴重人道主義災難」，包含未成年人在內的數千名移民睡在休達的公園和人行道上，也有人在城市徘徊。

他指出：「人潮仍持續在湧入。包括西班牙軍人在內的增援部隊抵達後主要協助傷患和其他人道援助工作。」

斯比希說：「現場一片混亂。」

大批移民31日從摩洛哥進入西班牙飛地休達後，在臨時移民中心（CETI）外休息。(...
大批移民31日從摩洛哥進入西班牙飛地休達後，在臨時移民中心（CETI）外休息。(美聯社)

精華 FAQ

  • 導火線是「休達邊界罕見開放」的謠言在摩洛哥迅速傳開，許多人誤以為可直接進入西班牙，於是從陸路、海路大量前往，形成24小時內約6萬人闖關的局面。

  • 當局指出，最高法院禁止對海路入境者即時遣返的判決，被人蛇集團錯誤解讀並加以散播，讓移民誤信進入休達後較不易被迅速遣返，因而刺激大量偷渡行動。

  • 休達出現群聚衝突、車輛焚毀與街頭混亂，至少34人喪生，數千名移民睡在公園和人行道上。西班牙也派兵增援，法國與義大利則對西班牙施加邊境與申根壓力。

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