非法移民湧入西班牙北非飛地 恐讓歐洲開放邊界政策破功

大批非法移民湧入西班牙北非飛地休達(Ceuta)。（美聯社）

新聞周刊31日報導，大批非法移民 湧入西班牙北非飛地休達 (Ceuta)，恐讓歐洲開放邊界政策因此破功。

休達是歐盟與非洲之間少數的陸地邊界之一。休達地方政府首長31日表示，過去24小時內約有6萬移民進入飛地。

路透報導，西班牙內政部說，已有2萬5000人已經自行遣返。

西班牙艾菲通訊社(EFE)引述警方消息人士指出，數千移民湧入與摩洛哥接壤的休達並造成至少43人死亡之後，義大利 已揚言將暫停與西班牙的開放邊境協議。

新聞報導30日出現大批民眾穿越邊境鐵絲網的畫面之後，義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)發出警告說，義大利已準被採取「非常措施」(extraordinary measures)，包括暫停與西班牙之間的申根區(Schengen Area)協議。

梅洛尼說，來自休達的新聞報導畫面證明了「失控的非法移民對歐洲邊境安全構成具體威脅」。她說：「義大利不會袖手旁觀。」她指出：「在非法移民問題上，我們寸步不讓。」

義大利外交部長塔加尼(Antonio Tajani)則進一步表示，支持對西班牙關閉申根區。

西班牙隨後以召見義大利大使做為回應。西班牙外交部長阿爾巴雷斯(Jose Manuel Albares)說，塔加尼的發言對於身為友好夥伴國家的外長來說並不得體(unbecoming)，「我們期待的是歐洲團結，而不是黨派煽動」。

芬蘭內政部長蘭塔寧(Mari Rantanen)對義大利表示支持，並說：「西班牙根本沒能保護申根區外部邊境免於遭受滲透，這種狀況不能再持續下去」。

蘭塔寧31日晚間在社群網站X發文寫道：「所有歐洲國家都必須支持梅洛尼的提議。未能履行保護外部邊界義務的國家不能成為申根成員國。」

法國內政部長努涅斯(Laurent Nunez)31日表示，將加強與西班牙之間的邊境檢查，已調派快速干預邊境部隊(Rapid Intervention Border Force)。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，休達報導畫面出現的狀況是「無法令人接受的」。她說，不能允許任何人在不遵守規則的情況下來到歐盟。

范德賴恩說，危險的跨境行為必須停止，人口偷渡網絡必須瓦解，遣返行動必須迅速展開。她表示，歐盟現正對西班牙提供額外協助，包括透過歐洲國際邊界管理署(Frontex)給予支援。