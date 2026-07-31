非法移民湧入西班牙北非飛地 恐讓歐洲開放邊界政策破功
新聞周刊31日報導，大批非法移民湧入西班牙北非飛地休達(Ceuta)，恐讓歐洲開放邊界政策因此破功。
休達是歐盟與非洲之間少數的陸地邊界之一。休達地方政府首長31日表示，過去24小時內約有6萬移民進入飛地。
路透報導，西班牙內政部說，已有2萬5000人已經自行遣返。
西班牙艾菲通訊社(EFE)引述警方消息人士指出，數千移民湧入與摩洛哥接壤的休達並造成至少43人死亡之後，義大利已揚言將暫停與西班牙的開放邊境協議。
新聞報導30日出現大批民眾穿越邊境鐵絲網的畫面之後，義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)發出警告說，義大利已準被採取「非常措施」(extraordinary measures)，包括暫停與西班牙之間的申根區(Schengen Area)協議。
梅洛尼說，來自休達的新聞報導畫面證明了「失控的非法移民對歐洲邊境安全構成具體威脅」。她說：「義大利不會袖手旁觀。」她指出：「在非法移民問題上，我們寸步不讓。」
義大利外交部長塔加尼(Antonio Tajani)則進一步表示，支持對西班牙關閉申根區。
西班牙隨後以召見義大利大使做為回應。西班牙外交部長阿爾巴雷斯(Jose Manuel Albares)說，塔加尼的發言對於身為友好夥伴國家的外長來說並不得體(unbecoming)，「我們期待的是歐洲團結，而不是黨派煽動」。
芬蘭內政部長蘭塔寧(Mari Rantanen)對義大利表示支持，並說：「西班牙根本沒能保護申根區外部邊境免於遭受滲透，這種狀況不能再持續下去」。
蘭塔寧31日晚間在社群網站X發文寫道：「所有歐洲國家都必須支持梅洛尼的提議。未能履行保護外部邊界義務的國家不能成為申根成員國。」
法國內政部長努涅斯(Laurent Nunez)31日表示，將加強與西班牙之間的邊境檢查，已調派快速干預邊境部隊(Rapid Intervention Border Force)。
歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，休達報導畫面出現的狀況是「無法令人接受的」。她說，不能允許任何人在不遵守規則的情況下來到歐盟。
范德賴恩說，危險的跨境行為必須停止，人口偷渡網絡必須瓦解，遣返行動必須迅速展開。她表示，歐盟現正對西班牙提供額外協助，包括透過歐洲國際邊界管理署(Frontex)給予支援。
休達地方政府首長表示，過去24小時內約有6萬名移民進入飛地，西班牙內政部則說，其中已有2萬5000人自行遣返，顯示情勢相當緊張。 義大利認為西班牙未能有效保護申根區外部邊界，讓大量非法移民突破管制，對歐洲邊境安全構成威脅，因此揚言採取非常措施，甚至暫停申根協議。 西班牙召見義大利大使抗議，法國加強邊境檢查並調派快速干預邊境部隊；歐盟執委會主席則呼籲停止危險跨境行為、迅速遣返，並由Frontex提供支援。
精華 FAQ
休達地方政府首長表示，過去24小時內約有6萬名移民進入飛地，西班牙內政部則說，其中已有2萬5000人自行遣返，顯示情勢相當緊張。
義大利認為西班牙未能有效保護申根區外部邊界，讓大量非法移民突破管制，對歐洲邊境安全構成威脅，因此揚言採取非常措施，甚至暫停申根協議。
西班牙召見義大利大使抗議，法國加強邊境檢查並調派快速干預邊境部隊；歐盟執委會主席則呼籲停止危險跨境行為、迅速遣返，並由Frontex提供支援。
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