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擬出售世足股權引眾怒 英相柏能批FIFA主席不適任

中央社巴黎31日綜合外電報導
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英國首相柏能（Andy Burnham）。(美聯社)
英國首相柏能（Andy Burnham）。(美聯社)

國際足球總會（FIFA）擬推動向私人投資者出售世界盃等賽事股權的計畫，遭多個洲際足總一致譴責，英國首相柏能批評FIFA主席英凡提諾「不適任」，英凡提諾的資深顧問柯德洛也因反對該計畫請辭。

法新社報導，FIFA計劃成立估值200億美元的半私有子公司FIFA Forward Enterprise（FFE），負責經營世界盃和其他賽事，由FIFA掌握過半股權，但希望透過「謹慎挑選長期投資人」籌到42億美元，這些投資人將購入「少數且不具控制權」的股權。

英凡提諾（Gianni Infantino）形容，這項倡議是「推動全球足球發展的絕佳機會」。

然而，這項計畫在全球各地引發的批評聲浪日益高漲，柏能（Andy Burnham）今天直稱它是「非常荒唐的提議」。

另一方面，曾任美國足球協會（USSF）會長的柯德洛（Carlos Cordeiro）透過聲明表示：「身為FIFA主席的資深顧問、前銀行家及終身足球迷，我無法坐視FIFA考慮出售世界盃的股權。」

柯德洛強調：「讓我說清楚，我沒有參與這項提案，也完全反對這項計畫。」

「對FIFA旗下會員協會、足球本身以及這項運動的長遠未來而言，這都是一筆糟糕的交易。」

總部設於吉隆坡的亞洲足球聯盟（AFC）今天也發布聲明指出：「AFC與歐洲足球總會（UEFA）及中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）立場一致，對FIFA的提議表達嚴正關切。」

UEFA稍早已發布聲明，揚言只要相關提案未撤回，UEFA旗下各國代表隊就不會參加任何FIFA賽事。

AFC表示，當大眾開始討論抵制FIFA世界盃的可能性，所有關心足球未來的人都應該感到擔憂。AFC代表澳洲、中國、日本與沙烏地阿拉伯等47個成員國。

精華 FAQ

  • FIFA打算成立估值200億美元的半私有子公司FFE，經營世界盃等賽事，並向長期投資人出售少數且不具控制權的股權，以籌集42億美元。

  • 柏能公開稱這項提議非常荒唐，並批評FIFA主席英凡提諾不適任，主因是外界認為把世界盃等核心賽事股權售予私人投資者，恐損害足球公共性。

  • UEFA、AFC與CONCACAF都對提案表達強烈關切，UEFA甚至揚言若不撤回就不參加FIFA賽事；前USSF會長柯德洛也聲明反對並已請辭。

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